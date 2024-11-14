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Konsol piyasasının güçlü oyuncularından olan Xbox oyun konsolunun taşınabilir versiyonu hakkında şimdiye dek pek çok sızıntı ortaya çıktı. Ortaya çıkan bilgiler yalnızca bir duyumdan ibaret kalmıştı; herhangi bir resmi açıklama yoktu. Ancak şimdi Microsoft Gaming CEO’sundan oyun severleri heyecanlandıran bir haber geldi. Phil Spencer doğruladı; Xbox el konsolu geliyor. İşte detaylar..

Phil Spencer Doğruladı: Xbox El Konsolu Geliyor!

Bloomberg, Microsoft Gaming CEO’su Phil Spencer ile bir röportaj gerçekleştirdi ve Spencer, Xbox taşınabilir oyun konsolu bekleyenlere müjde gibi bir haber verdi. Spencer’dan gelen haberlere göre Microsoft Xbox el konsolu geliştirme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda CEO; Microsoft’un hali hazırda birtakım prototipler üzerinde çalıştığını bunun yanı sıra kullanıcı deneyimine ilişkin değerlendirmelerin yapıldığını açıkladı.

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Phil Spencer Bloomberg’e yaptığı açıklamada Xbox taşınabilir el konsolu için çalışmaların henüz erken aşamada olduğunun altını çizdi. Xbox el konsolunun çıkışına daha birkaç yıllık bir süre olduğunu aktaran Spencer, konsolu bekleyenlerin biraz daha sabretmesi gerektiğini belirtti. Microsoft Gaming CEO’su cihazın çıkış tarihini kesin olarak söylemedi ancak açıklamaları ile el konsolunun yeni nesil Xbox konsollarla birlikte piyasaya sürülebileceğini düşündürdü.

Xbox el konsolu hakkında ilk sızıntılar 2024’ün ilk aylarında ortaya çıkmıştı ve o dönemdeki prototiplerin daha evvelkilerden farklı olduğu aktarılmıştı. Microsoft el konsolu alanındaki rekabette elini güçlendirmek için sıkı çalışıyor denilebilir. Zira pazarda MSI, Valve, Nintendo ve Sony gibi oldukça güçlü rakipler bulunuyor ve Microsoft’un, sektörün devleriyle rekabet etmek için iddialı bir şekilde çıkış yapması gerekiyor.

Tüm bunların yanı sıra Xbox Game Pass abonelik servisinin de el konsolu için son derece avantajlı bir durum olduğu düşünülmekte. Bu durum piyasada Xbox el konsolunun elini güçlendirecek denilebilir. Spencer açıklamasında Xbox oyunlarının PS ve Nintendo Switch konsollarında yayınlanması konusunda da açıklamada bulundu. Bu bağlamda hiçbir detayı göz ardı etmediğini açıklayan CEO, çıkacak olan Halo’nun yeni sürümünün de PS ve Nintendo’da yayınlanacağını belirtti.

Xbox Taşınabilir Konsol Uygun Fiyatlı Olabilir

Konsol piyasasında Xbox’ın gücünü artırmaya çalışan Phil Spencer, genel anlamda pazar ile ilgili görüşlerini de aktardı. Video oyun piyasasının büyümesi için daha ulaşılabilir fiyatlı konsolların geliştirilmesi gerektiğini savunan Spencer, bu kapsamda PlayStation 5 Pro fiyatına tepki gösterdi.

700 dolarlık (bazı yerlerde 1000 dolar) bir fiyatla piyasaya sürülen PS5 Pro’yu pahalı bulduğunu aktaran CEO, bu fiyatlarla pazarın büyüyemeyeceğine işaret etti. 1000 dolarlık bir konsolun video oyun pazarını genişletmeye yardımcı olmayacağını aktaran Spencer, bu amaç için daha yaratıcı ve inovatif stratejilere ihtiyaç duyulduğunu aktardı. Bu açıklamalardan yola çıkarsak Xbox taşınabilir el konsol fiyatının rekabetçi ve daha ulaşılabilir bir fiyatla geleceğini söyleyebiliriz.