Pille çalışan Elektrikli Otomobiller, Ağustos ayındaki küresel otomobil satışlarının yüzde 11’ini oluşturuyor

Elektrikli otomobil satışlarındaki artış sürpriz değil, müşteriler beklentilerini değiştirdi ve dünyanın dört bir yanındaki hükümetler çeşitli gazla çalışan araç kısıtlamaları ve elektrikli otomobil sübvansiyonları getirdi, insanlar cüzdanlarıyla oy veriyor.

Eylül ayı şimdiden en az 1 milyon elektrikli otomobil satışının beklendiği rekor kıran bir ay olarak şekilleniyor. 3. Çeyrek için tüm rakamları elde etmemiz biraz zaman alacak, ancak zaten Ağustos ayı satış rakamlarımız var ve onlar bir hikaye anlatıyor.

Plug-in elektrikli otomobiller – akülü ve hibrit destekli – Ağustos ayında harika bir ay geçirdiler, her tür binek otomobilin küresel satışlarında %15 pazar payı aldılar. Pille çalışan elektrikli otomobiller kendi başlarına küresel pazardan %11’lik bir pay aldı. İlginç bir şekilde, “fişsiz” hibrit araçlar (HEV), geçen yılın Ağustos ayına göre satışlarında %6’lık bir artışla harika bir ay geçirdi.

Global BEV satışları yıllık %66, PHEV satışları yıllık %47 arttı. Ancak Çin’i bu denklemden çıkarmak, PHEV’lerin satışlarını yıllık bazda %9 oranında düşürüyor. Bu durum elektrikli arabaların Çin Halk Cumhuriyeti’nde ne kadar popüler olduğunu gösteriyor.

Tesla, Model Y’nin yaklaşık 65.000 adet satması ile en popüler elektrikle çalışan aracı yapıyor ve Model 3, 31.529 adet satarak ilk beşi kapatıyor. Ancak satışları kelimenin tam anlamıyla devralan BYD’dir, şirketin ilk 20’de 7 modeli var ve toplam satışları yaklaşık 174.000 arabaya ulaştı. Kayda değer bir şey, Tesla ve VW’nin ilk 20’de otomobilleri olan Çinli olmayan tek şirket olduğu gerçeğidir.

Ağustos 2022’de dünyanın en iyi 20 BEV ve PHEV modeli:

Global Top 20 BEV ve PHEV modelleri Ağustos 2022

Ocak-Ağustos 2022 arasında en çok satılan 20 elektrikli araç:

Yılbaşından bugüne satışlara bakıldığında, Model 3 üçüncü sırayı korurken, zirve sıkıca Tesla Model Y’nin elinde. İkisi, Ağustos ayında satışlarının düştüğünü gören Wuling Mini EV ile ayrılıyor. Ocak-Ağustos dönemi BYD’nin artan baskısını ve ilk 5 ile sahanın geri kalanı arasındaki büyük mesafeyi gösteriyor.

Tesla Model Y, yaklaşık 410.000 satış topladı, otomobilin kendisi bu yıl satılan tüm elektrikli araçların %7’sini alıyor. Hyundai ve Kia, Ioniq 5 ve EV6 ile ilk 20’ye giriyor, VW ID.4 hala ilk 10’da. Mustang Mach-E ise istikrarlı satışlarıyla 20. sırayı koruyor.

Ocak-Ağustos 2022 arasında en çok satılan 20 elektrikli araç

Markaya göre dağıtıma baktığımızda, şirket liderliğini genişlettiği için BYD’yi en üstte görüyoruz. Bu noktada BYD durdurulamaz görünüyor ve onunla ikinci sıradaki Tesla arasındaki boşluk daha da büyüyecek. Bu durumun en azından önümüzdeki birkaç yıl içinde çok fazla değişmesi olası değil, ABD ve Avrupalı otomobil üreticilerinin VW’yi 4. sırada takip eden liderlere yetişmek için kat etmesi gereken çok şey var.

Ağustos 2022’de en çok satan otomobil markaları

Şimdiye kadarki yıla bakarsak, BYD’nin yükselişi daha da netleşiyor. Tesla, ikinci sırada sıkı bir tutuşa sahip ve VW, üretim planları işlemeye başladığında 4’üncü sıradan üçüncü sıraya bir sıçrama izliyor. İlk 20’ye yine Çinli şirketler hakim.

Ocak-Ağustos 2022 arasında en çok satan otomotiv markaları

Ve son olarak otomotiv gruplarına bakıyoruz, ilk 2 aynı kalsa da resmin biraz değiştiği yer burası – BYD liderliği alıyor ve Tesla takip ediyor. Geniş marka portföyüne sahip VW üçüncü sıraya sıçradı ve Volvo, Geely ile 5. sırayı almayı başardı.

En çok elektrikli araç satan otomotiv grupları

Ağustos satış rakamlarından çıkan sonuç oldukça açık – bu artık bir EV devrimi değil, durdurulamaz bir tsunami. Tüm otomobil üreticileri, benzinle çalışan arabaları zehirliymiş gibi – aslında amaçlanmış gibi – bırakıp elektrikli tahrik sistemine geçerken, sayıların artmasından başka gidecek bir yeri yok. Tüm bunlar, iyi belgelenmiş tedarik zinciri sorunlarına ve hammadde maliyetlerindeki çarpıcı artışa rağmen. Bir başka, oldukça normal bir yıl olsaydı, bu rakamların nasıl görüneceğini hayal edin.

Eylül muhtemelen yeni rekorlar kıracak, rakamlar EV endüstrisi için gerçekten iyi görünüyor. Önümüzdeki her ay bir adım öne geçecek ve piyasa doygunluk noktasına tahmin edilenden çok daha erken ulaşmak mümkün görünüyor. Dürüst olmak gerekirse, ne kadar erken olursa o kadar iyi, çünkü o zaman müşteriler yine araba fiyatlarından sorumlu olacak. Şimdilik, bu vahşi, kaçak tren yolculuğunda sadece yolcuyuz.