Ping Ne Demek? Ping Sorunu Nasıl Çözülür?

Günümüzde online oyunların yükselişe geçmesi ile oyuncular sıklıkla ping sorunu ile karşılaşır oldu. Oyunun tam ortasında ping girdiğini düşünsenize tam bir sinir krizi yaratma olanağına sahip. Genellikle Çevrimiçi oyunlarda sıklıkla karşılaştığımız bu sorun kullanıcıları oldukça bezdirmiş durumda.

Ping değeri özellikle çevrimiçi oyun oynarken ve video izlerken çokça önemlidir. Eğer ping değeri yüksek bir bağlantıya sahipseniz, video izlediğiniz sitede donmalar yaşayabilirsiniz bu da sizi oldukça sinir eder. İnternette yaptığınız işlemler seri bir şekilde gerçekleşmez. Çünkü sizin verdiğiniz komut, karşı taraftaki sunucuya daha geç iletilmektedir. İlk olarak ping ne demek onu öğrenelim.

Ping Ne Demek?

Ping bir veri paketinin ilgili sunucuya iletilmesi sırasında geçen süredir. Bu sürenin zaman aşımına uğraması veyahut artması oynanmakta olan online oyunlarınızın performansını düşürecektir.

Ping, online oyun oynayanların için oldukça önemi büyüktür. Pinginiz ne kadar düşükse oyundan o kadar fazla verim alırsınız. Youtube, Netflix gibi uygulamalarda video izlerken online oyun oynamamaya çalışın çünkü bu tür eylemler pinginizin artmasına neden olacaktırç

Ping Sorunu Nasıl Çözülür?

Ping sorununuzu çözmek birçok yol mevcut şu yolları deneyebilirsiniz;

PC’nizde açık olan tüm programları kapatıp, varsa indirmeleri durdurun.

Windows güncelleme hizmetini kontrol edin ve mümkünse kapatın.

Yakındaki oyun sunucusunu seçin.

Kablo ile bağlanın bağlı cihaz sayısını azaltmaya çalışın.

Bilgisayarınızın konum özelliğini kapatın.

Modeminizi değiştirmeyi deneyin (imkan varsa).

İnternet servis sağlayıcı firmanızla iletişime geçin.

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