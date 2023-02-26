Pininfarina Battista İki Dünya Rekoru Daha Kırdı

Rimac Nevera’nın elektrikli İtalyan ikizi Pininfarina Battista, Hindistan’a hızlı bir ziyaret için gitti ve iki dünya rekoru kırmayı başardı. Pininfarina, Battista’yı kısa bir süre önce Dubai’ye götürdü ve burada otomobil resmen dünyanın en hızlı hızlanan seri üretim otomobili oldu ve aynı anda birkaç dünya rekoru daha kazandı.

Açıkçası ekip rekor kıran koşuyu, Hindistan’a ve Indore’daki Natrax test tesisine yaptığı son pazarlama ziyaretini bitirmemişti. Tamamen elektrikli hiper arabanın çeyrek mili geçmesi yalnızca 8,55 saniye ve yarım mili geçmesi yalnızca 13,38 saniye sürdü. Sonuç olarak Battista, resmi olarak bu mesafelerde dünyanın en hızlı hızlanan seri üretim otomobilidir.

Bir yan not olarak Battista, Hindistan’da şimdiye kadar test edilen en hızlı elektrikli otomobil oldu ve Autocar India editörü Hormazd Sorabjee tarafından kaydedilen 358,03 km/s hız ile Hindistan’da şimdiye kadar sürülen en hızlı otomobil unvanını aldı. Test sürüşü sırasında 0’dan 300 km/s’e 10,5 saniyelik sprint süresi de kaydedildi.

Yine de rekor koşusu tam olarak bitmemişti, Autocar India’dan Renuka Kirpalani direksiyona geçti ve başka bir en yüksek hız seansında 357,1 km/s’lik inanılmaz bir hız kaydetti ve bu onu anında dünyanın en hızlı Hintli kadın sürücüsü yaptı.

Teknik olarak hem Rimac Nevera hem de Pininfarina Battista aynı arabalar olsa da aerodinamik performansları oldukça farklı. İkisi arasında en hızlısı haline gelen ve hiper araba meraklıları arasında popülerlik kazanan Battista’dır. Gerçek İtalyan stilinde araba, daha çekingen Hırvat kardeşinden çok daha gösterişli.

Yine de Pininfarina Battista kayıtları uzun sürmeyebilir ve bu, şirketin neden olabildiğince çok gol atmaya çalıştığını açıklıyor. Elektrikli hiper araba sahnesi, yüksek güç oyununa katılan daha fazla yeni oyuncuyla kalabalıklaşıyor.