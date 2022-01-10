Pinterest Video Nasıl İndirilir?

Günümüzün en çok kullanılan fotoğraf ve video paylaşım platformlarından birisi Pinterest’dir. Eğer sizlerde Pinterest uygulamasını çok kullanan ve kullanmayı düşünen biriyseniz aklınızda bazı sorular yer etmiş olabilir. Özellikle en çok akıllara takılan soru Pinterest video nasıl indirilir sorudur. Bugünkü yazımızda sizleri bu konuyu anlatacağız.

Pinterest üzerinden video indirmek, diğer platformlara oranla daha zor bir işlemdir. Genellikle insanlar Instagram ve Twitter’dan video indirme işlemi yaparken çok daha kolay sonuca ulaşabiliyorlar. Pinterest’te video indirme işlemi birazcık kullanıcıları uğraştırıcı bir işlemdir.

Pinterest’te Video İndirme Nasıl Yapılır?

İlk olarak indirmek istediğiniz videolu Pinterest sayfasını açın.

sayfasını açın. Açılan videoda sağ tıklayıp, açılan pencerede “ incele ” yazan butona tıklayın.

” yazan butona tıklayın. Sonrasında ekranınızda bir sekme açılacaktır. açılan bu pencereden “ video poster ” diye başlayan kod satırının yanındaki ok işaretine tıklayıp kodları açın.

” diye başlayan kod satırının yanındaki ok işaretine tıklayıp kodları açın. Önünüze gelen kodlar arasında type= “video/m5p9” ve type= “video/mp4” olarak görünen 2 adet kod göreceksiniz. Bu satırların içerisinde video/mp4 olarak olanın içinde video linkimiz bulur.

olarak görünen 2 adet kod göreceksiniz. Bu satırların içerisinde olarak olanın içinde video linkimiz bulur. Daha sonra sonu “.mp4” olarak biten video linkine sağ tıklayarak “Open in new tab” butonuna basın ve videonuz yeni sekmede açılsın.

Yeni sekmede açılan sayfanın sağ altında yer alan indirme butonuna basarak videoyu indirebilirsiniz. İşlem tamamlandıktan sonra videonuzu izleyebilir ve diğer sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilirsiniz. Bu zor gibi görünen programsız indirmenin yan sıra bir dizi programlar ile de bu işlemi gerçekleştirebiliriz. Pinterest video nasıl indirilir sorusunu bu yöntem ile programsız bir şekilde çözebilirsiniz.

Pinterest Video İndirme Programları

Program olmadan yapabildiğiniz gibi bazı programlar kullanarak da Pinterest video indirebilirsiniz. Ayrıca indirilen bu videoları diğer sosyal medya platformlarında paylaşabilirsiniz. Pinterest video nasıl indirilir sorusuna programlar ile de çözüm bulabilirsiniz.

Pinterest video indirme programları şu şekilde;

CamStudio

AVD İndirme Yöneticisi

VidMate

Savey

Gihosoft TubeGet

Kastor Downloader

aTube Catcher

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