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Gothic, Risen ve ELEX oyun serilerinin geliştiricisi Piranha Bytes oyun stüdyosu kapanıyor mu? Stüdyo sosyal medya hesabından açıklama yaptı, işte detaylar...

Son zamanlarda oyun endüstrisinde bazı işten çıkarma ve kepenk kapatma gibi üzücü haberler görebiliyoruz. Video oyun geliştiricisi Piranha Bytes için de kapanıyor iddiaları duyuluyordu. Piranha Bytes oyun stüdyosu kapanıyor mu, sorusu sektörde yankılanırken şirket, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile söylentilere son noktayı koydu.

Piranha Bytes Oyun Stüdyosu Kapanıyor mu?

Gothic, Risen ve ELEX gibi oyu serilerinin geliştiricisi olan oyun stüdyosu Piranha Bytes, X hesabından yaptığı açıklama ile kapanmadığını duyurdu. Zor durumda olduklarını söyleyen şirket kapanmadıklarını ve yeni ve etkileyici projeler üzerinde çalıştıklarını belirtti. Yaratıcı düşünceler üzerine yoğunlaştıklarını aktaran geliştirici stüdyo bir iş ortağı bularak projeyi birlikte geliştirmeyi hedeflediklerini deklare etti.

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Piranha Bytes yaptığı resmi açıklama ile projelerine odaklanacağını belirten oyun geliştiricisi stüdyo mali sorunlarının üstesinden bir ortak bularak gelmeyi planlıyor. Şirketin X hesabından yaptığı paylaşım aşağıdaki gibidir:

Gothic, Risen ve ELEX gibi ses getiren projelere imza atmış olan şirket, bu defa daha farklı projelerle sektörde adından söz ettirmeyi hedefliyor. 2019 yılında Embracer Group tarafınsan satın alınan şirketin o dönemde de bazı mali sıkıntıları bulunmakta idi. Embracer Group, Piranha Bytes’ı satın aldıktan sonra bünyesinde bulunan Free Radical, New World Interactive, Campfire Cabal ve Volition oyun stüdyolarını kapattı. Group içinde de işler pek yolunda gitmiyordu.

En sevilen oyunlardan olan Gothic Remake ile Piranha Bytes ilişkisinin son durumunu da serinin tutkunları tarafından merak ediliyor. Bu kapsamda artık Piranha Bytes’ın Gothic’i geliştirmediğini belirtebiliriz. Yeniden yapım sürecinde olan Gothic Remake artık Alkimia Interactive ekibi tarafından geliştirilmekte. Oyunun yayıncısı ise THQ Nordic oldu.

Piranha Bytes Hakkında

Almanya merkezli video oyun geliştiricisi olan Piranha Bytes 1997 yılında kurulmuştur. Şirket 1999 yılında Phenomedia tarafından satın alınmış olup, 2002 yılında da Phenomedia iflas başvurusunda bulunmuştur. Bu durumda Piranha Bytes yönetimi Phenomedia’yı satın almıştır. 2019 yılına gelindiğinde ise Piranha Bytes, THQ Nordic tarafından satın alınmıştır. Şirket Gothic, Risen ve ELEX serileri ile oyun sektöründe bilinmektedir.