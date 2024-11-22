Walt Disney stüdyolarından biri olan ve izleyicilerine muhteşem animasyonlar sunan Pixar, yeni bir oyun ile gündemde; Elio. Pixar yapımı Elio çıkış tarihi belli oldu ve fragmanı yayınlandı. 2025 yılında izleyiciyle buluşacak olan Elio, galaksinin her bir köşesinden temsilcilerin toplandığı Communiverse’te geçmekte. İşte sektöre bomba gibi gelen Elio hakkında merak edilenler…

Pixar Yapımı Elio Çıkış Tarihi Belli Oldu, Fragmanı Yayınlandı!

Animasyon dünyasında Pixar’ın filmlerinin yeri izleyiciler için bir başkadır. Son dönemde Pixar imzalı filmler birtakım hayal kırıklıklarına sebep olsa da stüdyonun son filmi Inside Out 2, izleyiciyi eski günlerine geri döndürdü. Pixar Inside Out 2 filmi ile büyük bir başarıya imza atarak hasılat rekoru kırdı. Film, 1,68 milyar dolar hasılat yaparak “dünya çapında en çok hasılat yapan animasyon filmi” olarak kayıtlara geçti. Bu başarı Pixar’ın gücünü sektöre bir kez daha ispatlamış oldu.

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Inside Out 2’nin başarısı Pixar’a yeniden güç verdi ve stüdyo yeni bir animasyonla sektöre gümbür gümbür geliyor. Elio adındaki bu animasyon filmi izleyiciler tarafından oldukça merak edilmekte ve nihayet filmin vizyon tarihi belli oldu. Pixar, Elio’nun çıkış tarihini açıkladı ve fragmanını yayınladı. Yapılan açıklamaya göre Elio, 13 Haziran 2025 tarihinde izleyici ile buluşacak. Yayınlanan fragmanı ise aşağıdan izleyebilirsiniz:

Uzay Temalı Animasyon Filmi Elio!

Merakla beklenen Elio animasyon filmi gerek görselleri gerekse hikayesi ile izleyicinin dikkatini çekecek yapımlardan biri. Filmde geniş bir hayal gücüne sahip olan Elio isimli bir çocuk ana karakter olarak yer almakta. Elio’nun muthiş bir uzay merakı var ve bir gün aniden kendini Communiverse’te buluyor. Communiverse, pek çok temsilcinin bir araya toplandığı bir uzay üssü. Elio aniden düştüğü bu yerde muhteşem bir macera yaşamaya başlıyor.

Elio bu uzay üssünde bir süre hayallerini yaşarken sonra öğreniyor ki buraya Dünya’nın lideri olarak gönderilmiş durumda. Etrafında ise farklı galaksilerin temsilcileri bulunuyor. Communiverse’te herhangi bir kriz çıkmaması için Elio’nun oradaki temsilcilerle iyi geçinmesi ve bağ kurması gerekiyor.

İlgi çekici bir hikayeye sahip olan animasyonun seslendirme kısmında Zoe Saldaña, Shirley Henderson, Yonas Kibreab, Brad Garrett, Remy Edgerly ve Jameela Jamil gibi isimler yer alıyor. Elio hakkında şimdilik bilinenler bu kadar; detaylar ortaya çıktıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.