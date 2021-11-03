Pixel 3 ve Pixel XL Güncellemeleri 2022’de Olacak

Google’ın son nesil akıllı telefonları Pixel 3 ve Pixel XL, 2018 Ekim’de 13 ülkede satışa sunulmuştu. Google, Kasım ayında ki güvenlik düzeltme ekini bu haftanın başlarında yayınladı. Gelecek olan “sunset” güncellemeleri, Pixel 3 ve Pixel XL için 2022 yılının ilk çeyreğinde yayınlanacak.

Google, Pixel 3 serisinde Pixel 2 serisine oldukça benzeyenler şeyler yaptı. Pixel 2’ler son güncellemelerini Ekim 2020‘de almıştı. Bu tarihin üzerinden yaklaşık 1 yıl geçti ve bazı sorunlar ortaya çıkmıştı. Bu sorunlar için Google, birkaç güncelleme yayınlamıştı. Pixel 3 ve Pixel XL serisi için bu tarih 2022’nin ilk çeyreği olarak gözüküyor. Önümüzde uzun bir zaman dilimi olduğu için Google’ın, tüm sorun ve hataları tamamen ortadan kaldıracak bir güncelleme geliştirmek için yeterli zamanı bulunuyor.

2022’nin ilk çeyreğinde gelecek olan “sunset” güncellemeleri sadece Pixel 3 ve Pixel XL için değil, tüm Pixel serilerini kapsayacak. Pixel 3 ve Pixel XL, ilk olarak Ekim ayının ortalarında 2018 yılında piyasaya sunulmuştu. Google’ın bu akıllı telefonları Snapdragon 845 chipset desteklemesi ve 4 GB RAM ile dikkat çekmişti.

Google’ın son dönemlerde çıkardığı akıllı telefonlar, telefon piyasasında gayet rağbet gören ürünler arasında. Bu durum sonucunda ise Google, Pixel 3 serisinden sonra, Pixel 3a ve Pixel 3a XL‘in çıkışı için Mayıs 2022 tarihini gösterdi.

Bu cihazlar Android 12L beta programının bir parçası olmayacak, bu yüzden devam edip etmediğini göreceğiz. Ancak birçok kullanıcı tarafından en son işletim sistemi güncellemesi alması bekleniyor.

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