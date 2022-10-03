Pixel 7 ve Pixel 7 Pro Görüntüleri sızdırıldı

Google‘ın Pixel 7 etkinliğine üç gün kaldı, bu yüzden Pixel 7, Pixel 7 Pro‘nun bazı kaliteli basın görsellerinin ve iki telefon ve Pixel Watch için doğrudan kılavuzdan alınan kontrol şemasının keyfini çıkaralım.

İşte Obsidian, Hazel ve Snow renk seçenekleri ile Google Pixel 7 Pro.

Bu da Obsidian, Snow ve Lemongrass renk seçeneklerine sahip Google Pixel 7. İlginç bir şekilde, ana ekrandaki widget’lar 4 Ekim tarihini gösteriyor, belki de bu orijinal etkinlik tarihiydi?

Pixel telefonların ve saatin çeşitli kontrollerin (güç/kilit düğmesi, ses düzeyi düğmeleri, SIM tepsisi (yanlışlıkla bir microSD kart eklentisi). Kılavuz, Pixel 7’nin 8MP ön kameraya ve ikili 50MP geniş kameraya ve arkada 12MP ultra geniş kameraya sahip olacağını doğruluyor.

Pixel 7 Pro için, daha geniş bir 11MP kamera olması gerektiği halde selfie çözünürlüğü de 8MP olarak listeleniyor, arka tarafta ise ana geniş kameraya 50MP ‘octa’ kamera deniyor ve periskop zoom’dan söz edilmiyor.

Pixel Watch’ın geniş bir düğmesi, dönen bir tepesi, ayrıca bir mikrofon ve hoparlörü olacak.