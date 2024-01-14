PlayStation 5 Dualsense V2 Kontrolcü 12 Saatlik Pil Ömrü ile Geliyor

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PlayStation 5 Slim'den sonra markanın yeni ürünü bir kontrolcü oldu. PlayStation 5 Dualsense V2 kontrolcü tam 12 saatlik pil ömrü ile geliyor.

Playstation 5 Slim’in ardından şirket yeni bir kontrolcü ile yun severlerin karşısına çıkıyor. Best Buy elektronik eşya perakende devinin Kanada sitesinde satışa sunulan PlayStation 5 Dualsense V2 kontrolcü tam 12 saatlik pil ömrü ile geliyor. Cihaz aslında bir önceki model kontrolcü ile pek çok özellik bazında eşleşiyor ancak iki model arasında bazı farklılıklar söz konusu. Bunlardan en önemlisi ise yarım günlük bir pil süresine sahip olması.

PlayStation 5 Dualsense V2 Kontrolcü 12 Saatlik Pil Ömrü ile Satışa Çıktı

PlayStation yeni kontrolcüsü Dualsense V2 piyasaya çıktı ancak henüz bizim ülkemizde değil. Best Buy Kanada sitesinde satışa çıkan yeni kontrolcü oyun severleri heyecanlandırdı. PS’nin yeni cihazına bakıldığında aslında hali hazırda satışta olan kontrolcü ile çok fazla farkı olmadığı görülmekte. Ancak uzun pil süresi ile cihaz dikkatleri üzerine çekiyor.

Dualsense Versiyon 2 kontrolcü özelliklerine bakıldığında 12 saatlik bir pil ömrü olduğu görülüyor. Cihazın, açıklandığı gibi 12 saat boyunca kullanılıp kullanılmadığı ise henüz bilinmiyor. Çünkü hali hazırda piyasada satışta olan Dualsense kontrolcünün özelliklerinde de 12 saat bil ömrü olduğu yazılı ancak 7 – 8 saatlik bir kullanımın ardından cihazı yeniden şarj etmek gerekiyor. Eğer cihaz niteliklerinde yazdığı gibi 12 saatlik bir pil ömrü varsa bu oyun severler için harika bir haber olur. Bu da ancak deneyimleyerek öğrenilebilir.

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Göz alıcı bir tasarıma sahip olan Dual Sense V2, serinin kendinden önceki versiyonu ile benziyor. Bahse konu cihazda diğerinden farklı olacak şekilde bir de mikrofon entegre edilmiş durumda. Kontrolcüde bir mikrofon olması kullanıcı açısından avantaj oluşturuyor denilebilir. Mikrofon sayesinde oyuncu, diğer oyuncularla iletişim kurabilmekte.

DualSense Versiyon 2 Özellikleri

Haptik geri bildiriminin yer aldığı V2 kontrolcü ile daha gerçekçi oyun deneyimleri yaşanabilmekte. Bununla birlikte tuşlarda yer alan dinamik adaptif tetik teknolojisi, tuşlara uygulanan kuvvetin direkt oyunda karşılık bulmasını sağlıyor. Bu özellikler halihazırda satışta olan kontrolcüde de bulunmakta.

PlayStation 5 Dual Sense V2 kontrolcünün özellikleri kapsamında bir şarj istasyonunun da bulunduğu belirtilmekte. Cihazın en can alıcı özeliği ise yukarıda da belirttiğimiz gibi 12 saatlik pil ömrü. Eğer cihaz bu vaadini yerine getirirse bu oyun severler için oldukça iyi bir gelişme olacaktır.

PlayStation 5 Dualsense V2 Kontrolcü Ne Zaman Satışa Çıkacak ve Fiyatı Ne Kadar?

PlayStation Dualsense V2 Kontrolcü her ne kadar Kanada’da satışa sunulmuş olsa da ülkemizde ne zaman piyasaya çıkacağı hususunda bir açıklama mevcut değil. Bununla birlikte kısa bir zaman içerisinde Türkiye’de de satışa çıkacağı düşünülmekte.

DualSence V2 fiyatı Best Buy’da yaklaşık 90 dolar civarında. Türkiye’de de satışa çıkacağı zaman minimum 2.700 TL civarında bir fiyatla raflarda yerini alması bekleniyor.