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PlayStation 5 2020 yılında piyasaya çıktı ve PS5 Slim versiyonu ise 2023 yılında duyurulmuştu. Ardından da gözler PlayStation 5 Pro oyun konsoluna çevrildi. Sony bir süredir PS5 Pro üzerinde çalışıyor ve bu konsol, oyun tutkunları tarafından merakla bekleniyor, ancak yeni gelen haberlere göre konsolun çıkış tarihi gecikebilir. PlayStation 5 Pro ne zaman çıkacak, çıkış tarihi ertelendi mi? İşte ayrıntılar…

PlayStation 5 Pro Ne Zaman Çıkacak?

Gelişen teknoloji ile birlikte markaların pazarlama stratejileri doğrultusunda, piyasaya sürülen cihazların belli bir ömrü oluyor. Markalar bu ömre göre cihazın daha gelişmiş modellerini kullanıcıya sunuyor; oyun konsollarında da durum bu şekilde. Sony PS5 oyun konsolunu 2020 yılında çıkardı. Ardından 2023 yılında PS5 Slim modeli piyasaya çıktı ve bir süredir de PlayStation 5 Pro gündemde.

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Kısa bir zaman önce PS5 Pro’nun çıkış tarihi, bazı kaynaklar tarafından 2024’ün son aylarında şeklinde sızdırılmıştı. PS5’in yenilenmiş versiyonu olan PS5 Pro çıkış tarihi oyun sektörünün önemli “haber / sızıntı” kaynaklarından biri olan Tom Henderson tarafından paylaşılmıştı. Ancak şimdi Henderson bu konuda muallak konuşuyor.

Sosyal medya platformu X’te yaptığı bir paylaşımda, cihazın önümüzdeki Eylül ayında tanıtılacağı söylemine Henderson; “Bu yıl piyasaya sürülürse.” şeklinde cevap verdi. Aslında bu yanıt kesin bir ifadeyle PlayStation 5 Pro tanıtımının gecikeceğini elbette belirtmiyor ancak kesin bir ifade kullanılmaması PS5 Pro’yu bekleyenleri şüpheye düşürdü denilebilir. Zira bu önemli sızıntı kaynağı daha evvel PS5 Pro’nun 2024’te tanıtılacağını deklare etmişti.

Bu kapsamda daha evvel ki paylaşımlarını hatırlatmak gerekirse; 2023’ün Mart ayında Tom Henderson, bir PlayStation 5 versiyonunun üzerinde çalışıldığını belirtmişti. Akabinde koda adı Trinity olan bu oyun konsolunun 2024’ün Kasım ayında kullanıcıyla buluşacağını söylemişti. Daha sonraki paylaşımlarında da bu sızıntı kaynağı, PS5 Pro’nun ortaya çıkan özelliklerinin doğru olduğu ve 2024 yılının çıkış yılı olduğunu aktarmıştı. Tüm bu paylaşımlardan dolayı Henderson’un yeni paylaşımı, PS5 Pro ertelendi mi sorularını ortaya çıkardı.

PS5 Pro Çıkış Tarihi Ertelendi mi?

Peki Sony PlayStation 5 Pro çıkış tarihi için hangi zamanı uygun görüyor? Bu konuda hali hazırda bir bilgi bulunmuyor ancak PS5 oyun konsolu için yeni ve büyük bir oyun hazırlığının olmayışı, Sony’nin PS5 Pro üzerinde sıkı çalıştığı izlenimi oluşturabilir.

Merakla beklenen bu PS5’in revize edilmiş hali PS5 Pro’nun özelliklerine değinecek olursak da daha yüksek ışın izleme mimarisi sunacağı söylenebilir. Belirtilene göre ışın izleme mimarsi PS5’e göre yaklaşık 4 kadar daha yüksek olabilir. Bunun yanı sıra PlayStation yeni konsolun daha büyük bir GPU ve 8 bit’te 300 TOPS AI performansı ile geleceği de belirtiliyor. Bunların yanı sıra PS5 Pro’nun PSSR yani PlayStation Spectral Super Resolution yükseltme teknolojisine sahip olacağı da söylenmekte.