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Gamescom 2024 etkinliği oyun dünyasına ilişin pek çok yeniliklere sahne oldu. Etkinlikte yeni oyunların duyurulmasıyla birlikte sektöre ilişkin bazı teknolojik gelişmeler de gün yüzüne çıktı; örneğin PlayStation 5 Pro’nun gelişi gibi. Bazı oyun geliştiricilerinden gelen haberlere göre PS5 Pro test aşamasında. Oyun severlerin heyecanla beklediği PS’nin yeni versiyonu PlayStation 5 Pro yüksek performansıyla geliyor. İşte detaylar…

PlayStation 5 Pro Yüksek Performansıyla Geliyor!

Gamescom 2024 oyun dünyasından muhteşem gelişmelere ev sahipliği yaptı. Yeni AAA oyunların fragmanları yayınlandı, beklenen popüler oyunlarla ilgili sürpriz haberler ve sektörde faaliyet gösteren markalara ilişkin yeni gelişmeler gündeme geldi. Bu kapsamda yeni PlayStation oyun konsolu hakkındaki söylenenler PS severleri oldukça mutlu etti.

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Yeni PlayStation oyun konsolu hakkında etkinlikte çıkan haberlere göre PlayStation 5 Pro geliştirme çalışmaları tamamlanmış durumda. Gamescom 2024’e katılan bazı geliştiriciler PS5 Pro çalışmaları kapsamda test aşamasına gelindiğini aktardı. Bununla birlikte bazı geliştiricilerin PlayStation 5 Pro için oyunlarının çıkış tarihini ertelediği söylenmekte.

Sony ile anlaşma yapan geliştiriciler oyunlarını State of Play etkinliğine saklamayı tercih etti. PlayStation oyun konsoluna özel geliştirilen oyunlar Sony State of Play etkinliğinde tanıtılacak. PS5 pro hakkında bazı açıklamalara bulunan bir geliştirici, PS5 modeline göre Pro’nun daha üstün Unreal Engine 5 performansına sahip olduğunu belirtti.

PS5 Pro Ne Zaman Çıkacak?

PS5 Pro hakkında ortaya çıkan sızıntılara göre konsolu yüzde 45’lik bir oranla daha hızlı görüntü işleme özelliğine sahip olacağını gösteriyordu. Yeni gelen haberler de bu söylentileri ve yeni Sony konsolunun çok daha güçlü olduğunu destekler nitelikte. PS5 Pro özel NPU çipleri ile geliyor ve bu çipler saniyede 300 trilyona kadar işlem yapabiliyor.

PlayStation 5 Pro’da yer alan bu yeni NPU, HDR desteği ile PlayStation Spectral Super Resolution niteliğini birleştirecek. PlayStation Spectral Super Resolution özelliğinin de NVIDA DLSS / AMD FSR benzeri bir nitelik olduğunu hatırlatalım. PlayStation 5 Pro hakkında çıkan söylentilere göre derin öğrenme çipi 8K çözünürlüğe kadar destek sağlıyor. Bununla birlikte Sony, grafiklerin netliğini artırmak için klasik kenar yumuşatma yerine AI destekli bir model kullanacak.

Gamescom’dan gelen bilgilerden anlaşılacağı üzere Sony PlayStation 5 Pro özelliklerini üçüncü taraf geliştirici stüdyolara dağıtış durumda. Bu da konsolu 2024 bitmeden piyasaya sürüleceği anlamına geliyor. Daha da ötesi PlayStation 4 Pro modelinin duyurulduğu 7 Eylül tarihinde PS5 duyurusunun gelebileceği düşünülüyor.