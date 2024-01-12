Ana Sayfa » Oyun PlayStation 5 Slim İçin Yeni Renkler Tanıtıldı – 12 Ocak 2024 Oyun PlayStation 5 Slim İçin Yeni Renkler Tanıtıldı – 12 Ocak 2024 Emine Emre 14 Görüntüleme

Sony, PlayStation 5 Slim için yeni renkleri tanıttı; “Cobalt Blue, Sterling Silver ve Volcanic Red” konsol tutkunlarının dikkatini çekecek renkler olacak.

PS5 Slim için yeni renkler geldi. Sony, konsolun hayranlarını mutlu edecek seçeneklerle gamerların karşısına çıkmaya devam ediyor. 2024 yılının henüz ilk ayı geride kalmadan, PS5 Slim için yeni 3 farklı ren seçeneği daha geldi. Cobalt Blue, Sterling Silver ve Volcanic Red renk seçenekleri oyuncuların geneli tarafından beğenilirken, kimi gamerlar da bu renk tonlarını “beyaz eşya renkleri” olarak nitelendirdi. Cepkolik okurları ile birlikte PlayStation 5 Slim için yeni renklerin detaylara göz atalım…

Sony Tarafından PlayStation 5 Slim İçin Yeni Renkler Tanıtıldı

Onlarca yıldır, oyun konsolu sektöründe PlayStation markası ile hakim konumda bulunan Sony, yaptığı yeniliklerle bu konumunu sağlamlaştırmak istiyor. Microsoft markası XBOX’ın önemli bir aktör olarak boy göstermeye başladığı oyun konsolu pazarında, PlayStation’un hakimiyeti devam etse de; bu durumun sarsılmaması adına Sony’nin hamleleri de devam ediyor.

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PS5 için önce Slim ile birlikte oyuncuların karşısına çıkan ve cihazın boyutlarını küçülten Sony, PlayStation 5’in performansından ise bir şey kaybetmesine izin vermemişti. Boyutları küçülen cihazın performansı halen orijinal PS5 kadar güçlü şekilde yoluna devam ediyor. Yeni yılla birlikte PS5 için farklı renk seçenekleri de gamerlara sunuldu. Bu seçenekleri Cepkolik okurları ile birlikte görmek gerekirse:

Oyuncular Renkler İçin Ne Dedi?

Sony tarafından tanıtılan PS5 Slim’in yeni renklerine dair sosyal medyada kısa sürede binlerce kişi yorum yaptı. Konsol tutkunu gamerlar tarafından yapılan yorumlardan olumlu yönde olanlar olduğu gibi, yeni renkleri beğenmediğini ifade eden pek çok yorum da oldu. PS5 hayranlarının yeni renkler ile ilgili görüşlerinden bir kaçına göz atmak gerekirse:

“Şahsen ben beğenmedim renkleri. Kahve makinesi tonlarında olmuş. Son dönemde gündemde ve revaçta olan renkler olması, bu renklerin tüm cihazlara yakışacağı anlamına gelmez bence. Orijinal PS5 rengini tavsiye ederim. Farklılık olacaksa da, beyaz eşya renkleri tonlarında olmamalı bana göre.”

“Ben beğendim renk seçeneklerini. Özellikle PS cafeler için farklı renk tonları güzel olur diye düşünüyorum. Ortamın dizayn edilmesi ve ambiyansı adına farklı renk tonları hoş olur. Hem sevgilisi ile gelenler filan oluyor, kadınlar bu tarz renklere daha sıcak bakıyorlar düz siyah yerine…”

“Farklı renkleri eleştirenlerin neyi eleştirdiğini anlamıyorum açıkçası. Siz beğenmediyseniz almazsınız ve orijinal renk alırsınız olur biter. Farklı renk ve tarz sevenler için çok güzel olmuş bence.”