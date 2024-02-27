PlayStation Çalışanlarına Kötü Haber: 900 Kişi İşten Çıkarılacak!

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Video oyun endüstrisi pandemi döneminde kısa zaman içerisinde yaşadığı agresif büyümenin acısını fena çekiyor. 2022 yılından bu yana sektördeki işten çıkarmalar artarak devam etmekte. Yalnızca 2024 yılında video oyun alanında işte çıkarılan kişi sayısı 7 bini aştı. Bu furyaya şimdi de Sony katıldı. PlayStation çalışanlarına kötü haber var; 900 kişi işten çıkarılacak. İşte Sony’nin açıklamalarını ayrıntıları…

PlayStation Çalışanlarına Kötü Haber Var

Video oyun sektörü son dönemde işten çıkarma haberleri ile çalkalanıyor. 2024 yılında, daha iki aylık bir süre dolmamışken bu alanda yaşanan işten çıkarmaların sayısı 7.500’e yaklaştı. Microsoft’un ardından büyük bir işten çıkarma haberi de Sony’den geldi.

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Sony dünya çapında tüm PlayStation bölümü çalışanları arasından 900 kişiyi işten çıkaracağını duyurdu. Ayrıntılı bir açıklama ile bu haberi duyuran Sony, bahse konu 900 çalışanın işten çıkarılması ile iş global çapta yüzde 8’lik bir iş gücü kaybı olacağını deklare etti. Jim Ryan, PlayStation patronu, oyun stüdyoları dahil olacak şekilde tüm dünyadaki PlayStation çalışanlarının bu konudan etkileneceğini belirtti.

İşten çıkarmaların dışında PlayStation VR oyun geliştirmekle mükellef olan Londra oyun stüdyosu da açıklanan karar kapsamında kapatılacak. Londra oyun stüdyosunun kapatılması da artık PlayStation VR oyunları geliştirmeyecek mi, sorularını beraberinde getirdi. İşten çıkarmalardan en çok etkilenecek olan bölgeler olarak firma; Amerika, Japonya, EMEA, APAC bölgelerini işaret etti. Bu bölgelerin yanı sıra Firesprite stüdyosunda da işten çıkarmaların gerçekleştirildiğini belirtelim.

PlayStation Londra Oyun Stüdyosunu Kapatıyor

Dünya teknoloji devlerinden biri olan Sony, geçtiğimiz günlerde PS5 satış hedefini düşürmüştü. Hali hazırda açıklanan işten çıkarmalar ise bu haberin üzerine geldi. Şirket, 25 milyon adet olan PlayStation satış hedefini 4 milyon aşağı çekerek 21 milyon adet olarak açıklamıştı. Bununa birlikte Sony PS5 oyun konsolunun artık ömrünün sonlarına yaklaştığını ve kademeli olarak satışların düşeceğini deklare etmişti.

Sony’den önce video oyun sektöründe büyük bir işten çıkarma da Microsoft tarafından gerçekleştirilmişti. Şirket, Xbox ile yeni satın aldığı Activision Blizzard şirketinden toplamda 2 bine yakın kişinin işine son vermişti. Video oyun sektöründeki işten çıkarmalar 2022 yılından bu yana devam ediyor. Sektörde 2022 yılında 6 bin 500 kişi işten çıkarılmıştı. 2023 yılında da işten çıkarmalar devam etti ve toplamda 11 bine yakın çalışan işinden olmuştu.

2024 yılında ise şimdiden işten çıkarılan sayını 7 bin 500 kişiye yaklaşmış durumda. Vido oyun sektöründe bir süre daha işten çıkarmaların yaşanabileceği söylenmekte. Oyun endüstrisinde çalışanlar ise tedirgin bir bekleyiş içerisine girdi diyebiliriz.