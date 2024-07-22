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Sony’nin 2004 yılında piyasaya sürülen taşınabilir oyun konsolu PSP’nin yeni versiyonu hakkında yeni duyumlar söz konusu. Sony’ye yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre marka, PlayStation’ın taşınabilir versiyonu PlayStation Portable’ın yeni modeli üzerinde çalışıyor. Bu haber PlayStation el konsolu bekleyenlere büyük bir müjde oldu. PSP 2 hakkında yeni gelen sızıntılar içerikte.

PlayStation El Konsolu Bekleyenlere Müjde: PSP 2 Yolda!

PlayStation Portable, Sony’nin şimdiye dek en sevilen ve en çok satan oyun konsollarından biri olarak bilinmekte. Cihaz 2004 yılında Japonya’da 2005’te ise ABD’de satışa çıkmıştı. Piyasaya sürüldükten sonra muhteşem bir satış performansı sergileyen Sony el konsolu, beklenenden çok daha iyi bir satış rakamına ulaşmış ve kısa sürede 100 milyon adeti aşmıştı.

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Sony PSP ile taşınabilir oyun konsolu sektörüne girdi ve bu konsol büyük bir başarı yakaladı. Akabinde marka daha gelişmiş donanıma ve ekran özelliklerine sahip olan PlayStation Vita’yı piyasaya çıkardı. PSP ile gaza gelen marka Vita’da aradığını bulamadı. Satış rakamları beklenenin çok altında kalınca Sony, el konsolu alanına karşı temkinli yaklaştı ve tabiri caizse küstü.

Şimdi ise Japon teknoloji devinin PSP 2 üzerinde çalıştığı belirtilmekte. Sony’nin 2023 yılında piyasaya çıkardığı PlayStation Portal, oyun severlerin oldukça ilgisini çekti. Cihaz beklenenden fazla satış rakamlarına ulaştı ve bundan dolayı da Sony PSP 2 çalışmalarını hızlandırdı. Aslında gelen duyumlara göre marka PlayStation Portal’ı piyasanın nabzını yoklamak için çıkardı ve piyasanın da cihaza ilgisi olunca PSP 2 çalışmaları hız kazandı.

Sony PSP 2 Ne Zaman Piyasaya Çıkar?

Son dönemde taşınabilir oyun konsolları satışlarına ciddi bir artış söz konusu. Bununla birlikte PS Portal da beklenenden daha yoğun ilgiyle karşılaştı. Ayrıca Steam Deck OLED, Asus ROG Ally X, Lenovo Legion Go, MSI Claw 8 AI Plus ve Zotac Zone el konsolları da sektörün beğenilen cihazlarından. Piyasadaki bu durum Sony’i yeniden taşınabilir oyun konsoluna yöneltti. Sony bu alanda diğer markalardan daha avantajlı bir durumda olabilir çünkü PS’ye özel oyunları PSP 2’de yayınlama imkanı da söz konusu.

Peki Sony PSP 2 el konsolu ne zaman piyasaya çıkar? Bu konuda elbette şuan kesin bir bilgi yok ancak çeşitli parametreler göz önünde bulundurulduğunda 2025’in Kasım ayı gibi cihazın piyasaya sürülmesi beklenebilir. Gelen duyumlar da bu yönde.

Sony’nin çalışmaları hakkına PS5 Pro’nun önümüzdeki Eylül ayında piyasaya çıkabileceği belirtiliyor. Buna göre PSP 2 çıkışından önce markanın PlayStation 5 ve PlayStation 5 Slim donanımlarını yenilemesi bekleniyor. Tüm bunları bir arada düşündüğümüzde PlayStation Portable 2’nin 2025’in sonlarına doğru geleceği düşünülmekte.