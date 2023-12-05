Sosyal medyada oyun tutkunlarının dün ki gündemlerinden biri de PS hesaplarının sebepsiz askıya alınmasıydı. PS4 & PS5 oyunlarına erişimde sorun yaşayan yüzlerce gamer, seslerini sosyal mecralarda dile getirmeye çalıştı. Pek çok PlayStation oyuncusunu etkileyen sorun sonrasında şikayetler ayyuka çıktı ve kısmi de olsa düzelme görülmeye başlandı. Bazı kullanıcılar hesaplarının yeniden açıldığını dile getirirken, sorun tamamen çözülmüş değil. Cepkolik okurları ile birlikte detaylara göz atalım…

PlayStation Hesapları Askıya Alınan Kullanıcılar İsyanda

Hesaplarından herhangi bir ihlal yapmadığını iddia eden yüzlerce PS kullanıcısının hesapları aniden askıya alındı. Hesaplarına erişim sağlayamayan gamerlar, sorunu Sony ve PlayStation’a iletseler de çözüm bulamayınca, seslerini sosyal medyadan duyurma gayretine giriştiler. Kısa sürede sorunun sanılandan daha büyük olduğu ve pek çok kişiyi etkilediği ortaya çıkınca, oyun kamuoyunun önemli maddelerinden biri haline dönüştü.

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Twitter da (X) Michael Dhaliwal isimli bir kullanıcının sorun ile ilgili yaptığı paylaşım, kısa sürede binlerce görüntülenme ve yüzlerce yorum aldı. Benzer sorunları yaşayan kullanıcıların yorumlarıyla ses getiren sorunun çözülmeye başlandığı ifade ediliyor. Yaptığı paylaşımda; “PlayStation, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın beni #PlayStation Ağından kalıcı olarak yasakladı. Kimse nedenini bilmiyor! Ters ibrazım yok, itiraz edemiyorum ve askıya alma durumuna yanıt alamıyorum. CS yeni bir hesap oluşturmamı söyledi ve bağlantımı kesti” dedi. İşte o paylaşım:

Without any notice, @PlayStation / @AskPlayStation permanently banned me from the #PlayStation Network. No one knows why! I don't have a chargeback, I can't appeal & no response to suspension status. CS says to create a new account & disconnected me.#sony #psn #gaming #ps5 pic.twitter.com/YdoeHM76Iv — Michael Dhaliwal (@michaeldhaliwal) December 4, 2023

Sorunun kendisinde de olduğunu belirten başka kullanıcıların da olaya müdahil olması ile birlikte durum sosyal medyada ses getirince PlayStation tarafından konuya eğilindi ve aynı kullanıcı bugün yaptığı yeni bir paylaşımla hesabının erişime açıldığını dile getirdi. Bu durum, sosyal medyanın gücünü bir kez daha ortaya koydu.

Aynı Sorunu Yaşadığını İfade Eden Pek Çok Kişi Oldu

Michael Dhaliwal isimli kullanıcının paylaşımının altında kısa sürede aynı sorunu yaşadığını dile getiren onlarca kişi de yorumlarını dile getirirken, birkaç kullanıcının paylaşımlarında şunları söyledi;

“Aynı şey ben de ve çevremdeki birçok insanda da oldu. Hiçbir şey yapmadım ve artık PS5’imi kullanamıyorum. Bu bir an önce düzeltilse iyi olur. Bu tip sorunlar yaşamak can sıkıcı.”

“Bende de durum aynı. Şu anda kullanamadığım 500’e yakın oyun var. Desteğe ulaştım ve destek yarın sabah tekrar aramamı söyledi.”

“Bu daha yeni başıma geldi. Bir temsilciyle konuştum ve bu en saçma deneyimdi. Hesabımın bir hizmet şartını ihlal ettiğini söylediler ancak hangi şartı ihlal ettiğimi bana söylemediler (ya da söyleyemediler). Sadece tek oyunculu oyunlar oynuyorum, online oynamıyorum. Kesinlikle problem benden kaynaklanmıyor.”

“Maalesef bende de durum aynı. Üstelik ben tanımadığım kişilerle online oyun dahi oynamam. PlayStation bu saçmalıklarla ancak prestij kaybeder. Biran önce toparlansalar iyi olur.”