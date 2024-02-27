PlayStation Oyun Fiyatlarına Zam Yaptı!

Günümüzün en popüler oyun platformlarından biri olan PlayStation birden fazla oyunu bünyesinde barındırmakta, özellikle son senelerde oyun dünyası oldukça hareketli geçmekte bu da normal olarak oyun fiyatlarını da etkilemekte. Bugünkü yazımızda sizlere zam yapılan oyunlara göz atacağız.
Zam yapılan oyunlar arasında The Last of Us Part 1, Red Dead Redemption 2, gibi kaliteli oyunlarda bulunmakta, herhangi bir yapım şirketin oyunlarına bağlı kalmayan PlayStation genel olarak bir zam tarifesi uyguladı. zam yapılan oyunlar şu şekilde;
- The Last of Us Part 1 – 2.249 TL
- The Witcher 3 Complete Edition – 999 TL
- Elden Ring – 1.499 TL
- Red Dead Redemption 2 – 1.629 TL
- Cyberpunk 2077 – 1.999 TL
- Dark Souls 3 – 1.879 TL
- Mortal Kombat 1 – 1.879 TL
- Assassin’s Creed Mirage – 1.249 TL
- Hogwarts Legacy – 2.249 TL
- Final Fantasy XVI – 1.999 TL
- Baldur’s Gate 3 – 1.749 TL
Zam yapılan oyunlara baktığımız zaman hepsinin bir zamanlar adından söz ettirmiş oyunlar olduğunu görmekteyiz, yeni gelen zamlara oyuncuların bazıları tepki gösterse de şirket zamlı oyunları yeni fiyatı ile satışa çıkardı.