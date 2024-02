Ana Sayfa » Oyun PlayStation Oyun Fiyatlarına Zam Yaptı! Oyun PlayStation Oyun Fiyatlarına Zam Yaptı! Mustafa 5 Görüntüleme

Günümüzün en popüler oyun platformlarından biri olan PlayStation birden fazla oyunu bünyesinde barındırmakta, özellikle son senelerde oyun dünyası oldukça hareketli geçmekte bu da normal olarak oyun fiyatlarını da etkilemekte. Bugünkü yazımızda sizlere zam yapılan oyunlara göz atacağız.

Zam yapılan oyunlar arasında The Last of Us Part 1, Red Dead Redemption 2, gibi kaliteli oyunlarda bulunmakta, herhangi bir yapım şirketin oyunlarına bağlı kalmayan PlayStation genel olarak bir zam tarifesi uyguladı. zam yapılan oyunlar şu şekilde;

The Last of Us Part 1 – 2.249 TL

The Witcher 3 Complete Edition – 999 TL

Elden Ring – 1.499 TL

Red Dead Redemption 2 – 1.629 TL

Cyberpunk 2077 – 1.999 TL

Dark Souls 3 – 1.879 TL

Mortal Kombat 1 – 1.879 TL

Assassin’s Creed Mirage – 1.249 TL

Hogwarts Legacy – 2.249 TL

Final Fantasy XVI – 1.999 TL

Baldur’s Gate 3 – 1.749 TL

Zam yapılan oyunlara baktığımız zaman hepsinin bir zamanlar adından söz ettirmiş oyunlar olduğunu görmekteyiz, yeni gelen zamlara oyuncuların bazıları tepki gösterse de şirket zamlı oyunları yeni fiyatı ile satışa çıkardı.