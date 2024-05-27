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Oyun severlere müjde; PlayStation oyunlarında yüzde 90’a varan indirim fırsatı var. Eğer oyun fiyatlarından şikayet eden bir oyun tutkunuysanız, bu indirimleri kaçırmayın. PlayStation Store’da Sony muhteşem bir kampanya başlattı: İndirimler Gezegeni Kampanyası. Kampanya kapsamında 2 bine yakın oyunun fiyatı düştü. İçeriğimizde bazı öne çıkan oyunların indirimli fiyatlarını paylaştık, işte detaylar.

PlayStation Oyunlarında Yüzde 90’a Varan İndirim Fırsatı!

Sony’nin indirimler gezegeni kampanyası kapsamında pek çok PS oyununun fiyatı düşürüldü. Global çapta oyun fiyatlarının artması ve kur artışı dolayısıyla oyun fiyatları malum çok yükseldi ve bu, oyun tutkunlarının en çok şikayet ettiği konuların başında geliyor. Fiyatların yüksek olmasından mütevellit pek çok oyun sever indirim dönemlerini takip etmekte. İşte bu kampanya muhteşem indirim oranları ile popüler yapımlara sahip olmanızı sağlayacak.

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PlayStation Store İndirimler Gezegeni kampanyası son tarih 6 Haziran! Kampanya 6 Haziran 2024 01:59’a kadar devam edecek. Yüzde 90’a kadar olan indirim oranları ile pek çok oyunun fiyatı oldukça avantajlıya geliyor. Sık sık artan oyun fiyatlarını göz önünde bulundurunca, bu kampanyadan yararlanmakta fayda var diyebiliriz.

İndirime Giren PS Oyunları

İndirim kapsamında 2000 civarı PlayStation oyununun fiyatı düşmekte. Oyunların tamamına bakmak ve satın almak için PlayStation Store resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Biz de içeriğimizde oyuncuların en çok beğendiği bazı popüler oyunların fiyatlarını ve indirim oranlarını listeledik. Buyurun fiyatı düşen oyunlardan bazıları: