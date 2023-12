PlayStation Plus 2024 Ocak Ayı Oyunları Belli Oldu

Bilindiği üzere PlayStation Plus üyelerine her ay, belirlenen oyunları ücretsiz olarak indirme olanağı sunuluyor. Üstelik kullanıcılar bu oyunları kütüphanelerine ekleyip süresiz bir şekilde kullanabiliyor. PlayStation Plus üyelerinin ayrıcalıklı hissetmesini sağlayan bu uygulama yılın her ayında uygulanıyor. 2023 yılı biterken PlayStation Plus üyelerine yılbaşı hediyesi niteliğinde, ücretsiz olarak sunulacak oyunlar belli oldu. İşte PlayStation Plus 2024 Ocak ayı oyunları…

PlayStation Plus 2024 Ocak Ayı Oyunları Açıklandı

PlayStation Plus ayrıcalığına sahip olan kullanıcılar yeni yılın ilk ayında 3 güzel oyuna ücretsiz sahip olacak. Platform tarafından açıklanan bu üç oyun ise şu şekilde:

A Plague Tale: Requiem

Evil West

Nobody Saves the World

2024 yılı Ocak ayının ücretsiz oyunları hakkında bazı ilgi çekebilecek detaylara Cepkolik okurları ile birlikte göz atalım…

A Plague Tale: Requiem Oyunu Hakkında

A Plague Tale: Requiem; Asobo Studio tarafından geliştirilen; PlayStation 5, Xbox X ve S Serisi, Nintendo Switch, Microsoft Windows (PC) ve Xbox Cloud Gaming platformları için Focus Entertainment tarafından yayımlanan bir oyundur. Tek oyunculu bir yapım olan A Plague Tale: Requiem 2022 yılında piyasaya çıkmış olup; aksiyon, macera, bulmaca ve nişancı oyunu kategorilerinde yer almaktadır.

Evil West Oyunu Hakkında

2022 yılı sonunda piyasaya çıkmış olan Evil West; Flying Wild Hog, Flying Wild Hog Sp. Z O.O. tarafından geliştirilmiş ve PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows (PC), Xbox X ve S Serisi ile PlayStation 5 platformları için Focus Entertainment tarafından yayımlanmıştır. Çok oyunculu bir yapım olan Evil West; üçüncü şahıs nişancı, role playing game (RPG), aksiyon-macera oyunu, dövüş oyunu ve adventure türlerinde bir video oyunudur.

Nobody Saves the World Oyunu Hakkında

2022 yılının Ocak ayında oyuncuyla buluşmuş olan Nobody Saves the World, Drinkbox Studios tarafından geliştirilmiş ve yayınlanmıştır. Oyun ilk etapta Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows (PC), Xbox X ve S Serisi ve PlayStation 5 platformları için yayımlanmıştır.

Aksiyon rol yapma oyunu, bağımsız video oyunu, nişancı oyunu, dövüş oyunu kategorilerinde yer alan Nobody Saves the World çok oyunculu bir yapımdır. Bunların yanı sıra oyun Canadian Screen Award for Best Video Game Narrative ödülüne aday gösterilmiştir.