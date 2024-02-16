PlayStation Plus Deluxe ve Extra Şubat 2024 Oyunları Belli Oldu

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Abonelik sistemi ile pek çok gamera onlarca oyunu cazip fiyatlarla sunan platform PS Plus için bu ayın 2nci yarısında eklenecek oyunlar açıklandı. PlayStation Plus Deluxe ve Extra Şubat 2024 de eklenecek yeni oyunlar hangileri olacak, Cepkolik okurları ile birlikte göz atalım…

PlayStation Plus Deluxe ve Extra Şubat 2024 Oyunları Listesi

PlayStation’un gamerlar için sunduğu platforma 2024 Şubat ayı 2nci yarısında gelecek oyunlar şu şekilde duyuruldu:

– Assassin’s Creed Valhalla

– Need for Speed Unbound

– The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition

– Tales of Arise

– Tales of Zestiria

– LEGO Worlds

– LEGO Jurassic World

– Roguebook

– Rogue Lords

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Oyun tutkunlarının en sevdiği yapımlardan olan 9 oyunun platforma gelecek olması, sosyal medyada da kısa sürede gamerlardan olumlu tepkiler aldı.

Gamerlar Ne Dedi?

Sosyal mecralarda gamerlar, PlayStation Plus Deluxe ve Extra’ye eklenecek oyunlar hakkında yorumlarda bulundular. Platforma yeni gelecek 9 oyun ile ilgili olarak oyunculardan gelen bazı yorumlar şu şekilde oldu:

“Valhalla 1,5 sene önce kalkmıştı geri gelmiş. Unbound EA de zaten var. Tek iyi olanlar Legolar ama lego oyunları da şuan zaten birkaç tane var Deluxe de. Zaten uzun süren oyunlar. Bunlara sıra gelir mi bilemiyorum.”

“Güzel oyunlar geliyor ama hangisini ne zaman oynayacağız açıkçası bilemiyorum. Enflasyonun hızına yetişmek için çalışmaktan bir hal olduk. En azından önceden oyuna zaman ayırabiliyorduk, artık o da kalmadı maalesef.”

“Üyeliğimi yenilememiştim, gelecek ay Ramazan da başlıyor. Ramazan da sahura kadar yapacak aktivite lazım. O nedenle yeniden abone olmak mantıklı gibi görünüyor. Sahura kadar oyun oynamaktan daha güzel bir aktivite düşünemiyorum. Hazır güzel oyunlar da ekliyorlarken bu ay sonunda alırım.”

“Bu oyunların çoğunu oynadım ama yine de platformda olması iyi. Örneğin Assassin’s Creed Valhalla ve Need for Speed Unbound ile zamanında epey günlerimi harcadığımı söyleyebilirim.”

Arada sırada insanın canı oynamak isteyebiliyor. Özellikle LEGO Worlds ve LEGO Jurassic World gelecek olması güzel olmuş, onları oynamamıştım, denemiş olurum.”