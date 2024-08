Ana Sayfa » Oyun PlayStation Plus Essential Eylül Ayı Ücretsiz Oyunları Açıklandı! Oyun PlayStation Plus Essential Eylül Ayı Ücretsiz Oyunları Açıklandı! Emine Emre 8 Görüntüleme

Sony’nin PlayStation kullanıcılarına sunduğu PS Plus abonelik servisi her ay yeni ücretsiz oyunlarla kütüphanesini genişletiyor. 3 farklı abonelik paketi sunan Sony; PS Plus Essential, Extra ve Deluxe aboneleri için kütüphanesine farklı oyunları ekliyor. Bu kapsamda PlayStation Plus Essential Eylül ayı ücretsiz oyunları da belli oldu. Eylül’de PS Plus abonelerini muhteşem oyunlar bekliyor. İşte detaylar…

PlayStation Plus Essential Eylül Ayı Ücretsiz Oyunları Açıklandı!

PlayStation kullanıcıları üç farklı abonelik hizmetinden faydalanabiliyor; PS Plus Essential, Extra ve Deluxe. Temel abonelik servisi olan PlayStation Plus Essential paketi kısaca PS Plus olarak da biliniyor. Sony, her ay sunduğu ücretsiz oyunlarla kullanıcılarına muhteşem oyun deneyimi yaşama olanağı sunuyor.

PS Plus aboneleri Ağustos ayında 3 popüler oyuna ücretsiz erişim sağlayabilmişti; LEGO Star Wars The Skywalker Saga, Ender Lilies: Quietus of the Knights ve Five Nights at Freddy’s Security Breach. Bu oyunlara 3 Eylül’e kadar ücretsiz erişebilirsiniz. 3 Eylül 2024 tarihinden 1 Ekim’e kadar ücretsiz olarak erişilebilecek olan PS Plus Eylül oyunları ise belli oldu. İşte o yapımlar:

Harry Potter: Quidditch Champions – PS4 ve PS5

– PS4 ve PS5 MLB The Show 24 – PS4 ve PS5

Little Nightmares 2 – PS4 ve PS5

Yukarıda listelediğimiz oyunlar yalnızca temel abonelik paketi PS Plus için geçerli. PS Plus Extra ve PS Plus Deluxe Eylül 2024 ücretsiz oyunları ise ilerleyen süreçte belli olacak.

Harry Potter: Quidditch Champions Hakkında

Unbroken Studios tarafından geliştirilen Harry Potter: Quidditch Champions, Warner Bros. Games tarafından 3 Eylül 2024 tarihinde piyasaya sürülecek. PlayStation 5, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Xbox X ve S Serisi ve Microsoft Windows platformlarında oynanabilecek olan yapım yayınlandığı gün PS Plus abonelerine ücretsiz sunulacak. Bir spor oyunu olan Quidditch Champions, çok oyunculu moda sahip.

MLB The Show 24 Hakkında

15 Mart 2024 tarihinde piyasaya sürülen MLB The Show 24, San Diego Studio tarafından geliştirildi ve MLB Advanced Media ve Sony Interactive Entertainment tarafından yayınlandı. Çok oyunculu moda sahip olan bu yapım spor oyunu ve simülasyon oyunu kategorilerinde yer almakta. MLB The Show 24; PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox X ve S Serisi ve Xbox Cloud Gaming platformlarında oynanabilmekte.

Little Nightmares 2 Hakkında

Tarsier Studios ve Supermassive Games’in geliştirdiği bu oyun Bandai Namco Entertainment tarafından 2021 yılında piyasaya sürülmüştür.bulmaca platformlu, korku ve macera oyunu olan Little Nightmares 2, tek oyunculu moda sahip.