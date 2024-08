Ana Sayfa » Oyun PlayStation Plus Extra ve Premium Ağustos Oyunları Açıklandı! Oyun PlayStation Plus Extra ve Premium Ağustos Oyunları Açıklandı! Emine Emre 2 Görüntüleme

Sony PlayStation kullanıcılarına özel abonelik hizmeti olan PS Plus’ın bilindiği üzere üç farklı paketi bulunuyor. Ağustos ayının başında temel paket olan ve genellikle de PS Plus aboneliği olarak bilinen PlayStation Plus Essential’a eklenen ücretsiz oyunlar açıklanmıştı. Şimdi ise PlayStation Plus Extra ve Premium Ağustos oyunları açıklandı. İşte Extra ve Premium abonelerine ücretsiz sunulacak oyunlar…

PlayStation Plus Extra ve Premium Ağustos Oyunları Açıklandı!

Sony abonelik servisi PS Plus’a her ay yeni oyunlar ekleyerek oyuncuların daha çok yapıma erişmesini sağlıyor. PS Plus kütüphanesi genişlerken oyun severler de yeni oyunları deneyimlemenin keyfini çıkarıyor. PS Plus abonelik servisi temel katmanı olan Essential’a Ağustos ayında yeni oyunlar eklenmişti. Bunlar; LEGO Star Wars The Skywalker Saga, Ender Lilies: Quietus of the Knights ve Five Nights at Freddy’s Security Breach idi.

2024 ağustos ayında PlayStation Plus Extra ve Premium katmanlarına eklenecek oyunlar ise yeni duyuruldu. Söz konusu katmanlara ağustos ayında eklenecek oyunlar arasında oyun dünyasının en popüler yapımlarından Watch Dogs 2, Ride 5 ve The Witcher 3: Wild Hunt da yer alıyor ve toplamda 15 oyun ile Sony abonelik hizmeti kütüphanesi genişletilmeye devam ediyor.

Bahse konu 15 oyunun 5’i PS Plus Ekstra abonelerine ve 10 tanesi ise Premium abonelerinin erişimine açılıyor. İşte abonelerin ücretsiz erişebileceği oyunlar…

PS Plus Extra Ağustos Oyunları

PS Plus Extra abonelerinin ücretsiz erişebileceği oyunlar aşağıdaki gibi listelenebilir:

The Witcher 3: Wild Hunt – PlayStation 4 ve PlayStation 5

– PlayStation 4 ve PlayStation 5 Wild Hearts Standard Edition – PlayStation 5

Cult of the Lamb – PlayStation 4 ve PlayStation 5

Ride 5 – PlayStation 5

Watch Dogs 2 – PlayStation 4

– PlayStation 4 Sword Art Online: Last Recollection – PlayStation 4 ve PlayStation 5

Naruto to Boruto: Shinobi Striker – PlayStation 4

Sword Art Online: Alicization Lycoris – PlayStation 4

Sword Art Online: Fatal Bullet – PlayStation 4

Sword Art Online: Hollow Realization – PlayStation 4

PlayStation Premium Ağustos Ücretsiz Oyunları

PS Plus Premium 2024 Ağustos ayı oyunları aşağıdaki gibi listelenebilir: