Günümüzün en ünlü oyun devlerinden biri olan Playstation ücretsiz oyun dağıtımında rakiplerinden geri kalmamak için muhteşem bir kampanya ile son hız devam etmekte. Toplamda 1470 TL’lik bir oyunları ücretsiz olarak veriyor.

Geçtiğimiz ayda oldukça A kalite oyunları ücretsiz olarak veren şirket oyuncularını oldukça memnun etmişti. Son aylarda ücretsiz oyun dağıtımı konusunda oldukça başarılı bir çalışma yürütmekte.

İlk olarak şunu belirtmek isteriz ki bu avantajdan yararlanmak istiyorsanız Playstation Plus üyeliğinizin bulunması gerekmektedir. Alacağınız oyunlar ise 6 Haziran tarihinden itibaren kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Gelin hep beraber hangi oyunlar ücretsiz verilecek bir göz atalım;

PlayStation Plus Haziran Ücretsiz Oyunları

NBA 2K23 – PS4/PS5

Jurassic World Evolution 2 – PS4/PS5

Trek to Yomi – PS4/PS5

Yukarıda ki oyunlara baktığımız zaman az sayıda olmasına rağmen oldukça kaliteli 3 oyunu oyunculara sunmakta. Özellikle NBA 2K23 oyunu oldukça fazla dikkat çekmekte.