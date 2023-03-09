Ana SayfaOyunPlaystation Plus Mart Ayı Ücretsiz Oyunları Belli Oldu!

Playstation Plus Mart Ayı Ücretsiz Oyunları Belli Oldu!

Günümüzün en ünlü oyun devlerinden biri olan Playstation ücretsiz oyun dağıtımında rakiplerinden geri kalmamak için muhteşem bir kampanya ile son hız devam etmekte. Toplamda 1.678 TL’lik bir oyunları ücretsiz olarak sunmayı planlıyorlar.

Mustafa

-

0
Okuma Süresi: 2 dk.
15
Playstation Plus Mart

VW Araç Takibini Ücretsiz Hale Getiriyor

VW, araç takibini içeren Car-Net sistemini ABD'de belirli 2020 veya daha yeni araçlar için beş...

Günümüzün en ünlü oyun devlerinden biri olan Playstation ücretsiz oyun dağıtımında rakiplerinden geri kalmamak için muhteşem bir kampanya ile son hız devam etmekte. Toplamda 1.678 TL’lik bir oyunları ücretsiz olarak veriyor.

İlk olarak şunu belirtmek isteriz ki bu avantajdan yararlanmak istiyorsanız Playstation Plus üyeliğinizin bulunması gerekmektedir. Alacağınız oyunlar ise 8 Mart tarihinden itibaren kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Gelin hep beraber hangi oyunlar ücretsiz verilecek bir göz atalım;

Battlefield 2042

Ücretsiz verilecek oyunlar arasında yerini alan Battlefield 2042 aksiyon oyunlarının tanınan bir yüzü olarak karşımıza çıkmaktadır. Oyunun satış fiyatı 800 TL’dir.

Minecraft Dungeons

Günümüzde halen popülerliğini korumakta olan Minecraft yapımının oyuna farklı bir hava katarak oyun içi hikayeyi değiştirerek oyunculara oldukça zevkli bir oyun sunmakta. Oyunun satış fiyatı ise 179 TL’dir.

Code Vein

5 yıl önce çıkan Code Vein hem konusu hem de oynanış bakımından oldukça keyifli bir oyun olarak karşımıza çıkmaktadır. Oyunun satış fiyatı 699 TL’dir.

Hatırlatmak isteriz ki bu oyunlar PlayStation Plus üyelerine ücretsiz sunuluyor. Kullanıcıların oyunları kütüphanelerine eklemek için 3 Nisan’a kadar kütüphanelerine ekleyebilirler.

-- Reklam --

Samsung, Mint Chocolate Paintjob İşbirliği Aksesuarlarını Satışa Sundu

Samsung, yeni kablosuz klavye ve mouseunu satışa sundu. Mint Choco adı verilen seri naneli çikolatalı dondurma tutkunları için nefis...
Önceki İçerik
VW Araç Takibini Ücretsiz Hale Getiriyor
Sonraki İçerik
Netflix Sonunda Beklenen Özelliği Getiriyor!
Mustafa
Mustafa
Teknoloji ve oyun dünyasında olan gelişmeleri takip edip sizlerle paylaşıyorum. Ayrıca reklam sektöründe bulunmaktayım. Unutmadan daima teknolojiyi takip et :)

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Copyright @ Cepkolik.com 2021