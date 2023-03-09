Playstation Plus Mart Ayı Ücretsiz Oyunları Belli Oldu!

Günümüzün en ünlü oyun devlerinden biri olan Playstation ücretsiz oyun dağıtımında rakiplerinden geri kalmamak için muhteşem bir kampanya ile son hız devam etmekte. Toplamda 1.678 TL’lik bir oyunları ücretsiz olarak veriyor.

İlk olarak şunu belirtmek isteriz ki bu avantajdan yararlanmak istiyorsanız Playstation Plus üyeliğinizin bulunması gerekmektedir. Alacağınız oyunlar ise 8 Mart tarihinden itibaren kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Gelin hep beraber hangi oyunlar ücretsiz verilecek bir göz atalım;

Battlefield 2042

Ücretsiz verilecek oyunlar arasında yerini alan Battlefield 2042 aksiyon oyunlarının tanınan bir yüzü olarak karşımıza çıkmaktadır. Oyunun satış fiyatı 800 TL’dir.

Minecraft Dungeons

Günümüzde halen popülerliğini korumakta olan Minecraft yapımının oyuna farklı bir hava katarak oyun içi hikayeyi değiştirerek oyunculara oldukça zevkli bir oyun sunmakta. Oyunun satış fiyatı ise 179 TL’dir.

Code Vein

5 yıl önce çıkan Code Vein hem konusu hem de oynanış bakımından oldukça keyifli bir oyun olarak karşımıza çıkmaktadır. Oyunun satış fiyatı 699 TL’dir.

Hatırlatmak isteriz ki bu oyunlar PlayStation Plus üyelerine ücretsiz sunuluyor. Kullanıcıların oyunları kütüphanelerine eklemek için 3 Nisan’a kadar kütüphanelerine ekleyebilirler.