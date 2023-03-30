PlayStation Plus Nisan Oyunları Belli Oldu!

Günümüzün en ünlü oyun devlerinden biri olan Playstation ücretsiz oyun dağıtımında rakiplerinden geri kalmamak için muhteşem bir kampanya ile son hız devam etmekte. Toplamda 880 TL’lik bir oyunları ücretsiz olarak veriyor.

İlk olarak şunu belirtmek isteriz ki bu avantajdan yararlanmak istiyorsanız Playstation Plus üyeliğinizin bulunması gerekmektedir. Alacağınız oyunlar ise 4 Nisan tarihinden itibaren kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Gelin hep beraber hangi oyunlar ücretsiz verilecek bir göz atalım;

Meet Your Maker

Meet Your Maker, her seviyenin oyuncular tarafından tasarlandığı, Dünya’nın sonunun sonrası bir dönemde geçen birinci şahıs inşa oyunudur. Roller arasında geçiş yaparak tuzaklar ve gardiyanlarla dolu labirent karakollar inşa edebilirsiniz, daha sonra da diğer oyuncuların oluşturduğu karakolları belirlediğiniz taktikler ile ele geçirebilirsiniz.

Sackboy: A Big Adventure

LittleBigPlanet evreninde geçen platform ve bulmaca oyunu olarak karşımıza çıkıyor oldukça eğlenceli ve keyifli bir oyundur.

Tails of Iron

Tails of Iron, acımasız dövüş mekaniklerine sahip elle çizilmiş bir RYO Macera oyunudur.

Hatırlatmak isteriz ki bu oyunlar PlayStation Plus üyelerine ücretsiz sunuluyor. Kullanıcıların oyunları kütüphanelerine eklemek için 4 Nisan tarihini beklemeniz yeterli.