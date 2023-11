Her ay platforma yeni oyunlar ekleyen PlayStation Plus, bu ay da gamerlar için 3 oyunu bedava sunacak. 3 oyunun Steam’deki güncel satış fiyatı toplam 93 dolar. TL bazlı 3 oyunun toplamda 2500 TL’ye karşılık geldiğini söyleyebiliriz. Elbette bu fiyat, oyun paltformları bazında farklılık arz edebilir. Cepkolik okurları ile birlikte PS Plus da gelecek ay ücretsiz verilecek oyunlara daha yakından bakalım. İşte PlayStation Plus oyunları Aralık 2023 detayları…

PlayStation Plus Oyunları Aralık 2023

PS Plus’ın önümüzdeki ay abonelerine ücretsiz sunacağı 3 oyun şu şekilde:

Lego 2K Drive

Powerwash Simulator

Sable

Gelelim oyunların detaylarına… Diğer en güncel oyun haberleri için de buraya göz atabilirsiniz.

Lego 2K Drive

Visual Concepts tarafından geliştirilen ve 2K tarafından Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox X ve S Serisi ile Microsoft Windows (PC) için Mayıs 2023 itibariyle yayımlanan Lego 2K Drive, hali hazırda Steam üzerinden 59,99 dolar fiyatla satılmakta. Oyunun çıkışının üzerinden henüz 1 yıl geçmeden PS Plus aboneleri için ücretsiz şekilde gelmesi üyeleri mutlu ederken; oyunun bugüne değin Steam de aldığı incelemelerde “karışık” yorum ortalamasında kaldığını belirtebiliriz.

Yarış, aksiyon, macera oyunu Lego 2K Drive, güncellemeler sonrasında daha iyiye gideren, oyuna gelen son incelemelerin “çok olumlu” seviyesine çıktığını kaydetmekte yarar var. TL bazında Steam de 1700 TL’den pahalıya satılan oyunun Epic Games üzerinden ülkemiz için hali hazırda satışı bulunmuyor. Bu durumun, oyunun MENA Bölgesi için özel fiyatlandırma yapmaması nedeniyle olduğunu söyleyebiliriz.

Powerwash Simulator

2023 Aralık itibariyle ücretsiz verilecek PlayStation Plus Oyunları arasında Powerwash Simulator de yer alıyor. FuturLab tarafından geliştirilen ve Square Enix tarafından ilk kez 2021 yılında piyasaya sürülen oyun, Steam’e ise 2022 yılı ortasında gelmişti. PlayStation 5, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Xbox X ve S Serisi ile Microsoft Windows (PC) için çıkış yapan gündelik simülasyon nişancı oyunu Powerwash Simulator hali hazırda Steam üzerinden 19,99 dolardan satılmakta.

Steam de bugüne değin aldığı 40 bine yakın incelemede “son derce olumlu” görüş ortalaması yakalayan oyunun gamerlar tarafından beğenildiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Epic Games üzerinden oyunu satın almak isteyenler için, oyunun hali hazırda Epic Games Store da bulunmadığını belirtebiliriz.

Sable

Aralık 2023 için abonelere verilecek PlayStation Plus oyunları arasında son yapım Sable. Shedworks tarafından geliştirilen ve Raw Fury tarafından 23 Eylül 2021 tarihinde Microsoft Windows, Xbox One ve Xbox Series X/S için yayınlanan oyun, 29 Kasım 2022 itibariyle de PlayStation 5’e gelmişti. Macera, rol yapma ve bulmaca türlerindeki platform oyunu bugüne değin pek çok “oyun ödülüne” de aday gösterildi.

Steam de bugüne değin 4 binden fazla inceleme alan ve söz konusu incelemelerde “çok olumlu” görüş ortalaması yakalayan oyunun Steam fiyatı 12,49 dolar seviyesinde bulunuyor. Bununla birlikte, oyunun Epic Games Store üzerinden 39 TL karşılığında satılmakta olduğunu belirtebiliriz.