Playstation Plus Şubat Ayı Ücretsiz Oyunları Belli Oldu!

Günümüzün en ünlü oyun devlerinden biri olan Playstation yeni yıla girerken rakiplerinden geri kalmamak için muhteşem bir kampanya başlatmayı planlıyor. Toplamda 1002 TL’lik bir oyunları ücretsiz olarak sunmayı planlıyorlar.

İlk olarak şunu belirtmek isteriz ki bu avantajdan yararlanmak istiyorsanız Playstation Plus üyeliğinizin bulunması gerekmektedir. Alacağınız oyunlar ise 7 Şubat tarihinden itibaren kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Gelin hep beraber hangi oyunlar ücretsiz verilecek bir göz atalım;

OlliOlli World

Ücretsiz verilecek oyunlar arasında OlliOlli World, kendine has tarzıyla öne çıkan, cesaret isteyen yeni bir aksiyon platform kaykay sürme oyunudur. Satış fiyatı ise 285 TL’dir.

Mafia: Definitive Edition

Ücretsiz verilecek oyunlar arasında bulunan Mafia: Definitive Edition Mafya babalarının hüküm sürdüğü, polislerin ve politikacıların kolayca satın alınabildiği bir dönemde yer alacaksınız. Oyunun fiyatı ise 259 TL’dir.

Evil Dead: The Game

Ücretsiz verilecek oyunlar arasında bulunan Evil Dead: The Game arkadaşlarınız ile keyifli vakit geçirebileceğiniz ve takımlar halinde mücadele edebileceğiniz bir oyundur. Oyunun fiyatı ise 349 TL’dir.

Destiny 2: Beyond Light

Çevrimiçi çok oyunculu birinci şahıs nişancı oyunu olan Destiny 2 oldukça keyifli ve macera dolu bir oyun olarak karşımıza çıkmaktadır. Oyunun fiyatına gelecek olursak 109 TL’dir.