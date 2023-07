PlayStation Plus Temmuz Ücretsiz Oyunları!

Günümüzün en ünlü oyun devlerinden biri olan Playstation ücretsiz oyun dağıtımında rakiplerinden geri kalmamak için muhteşem bir kampanya ile son hız devam etmekte. Bugünkü yazımızda sizlere Temmuz ayında verilecek ücretsiz oyunlara göz atalım.

Geçtiğimiz aylarda AAA kalite oyunları ücretsiz olarak veren şirket oyuncularını oldukça memnun etmişti. Özellikle son 2 ayda verdiği oyunlara göz attığımız zaman oldukça başarılı bir politika sürdürmekte.

Aşağıda ki oyunları kütüphanenize 4 Temmuz tarihinden itibaren ekleyebilirsiniz.

Şimdi gelelim PlayStation Plus Temmuz ayı ücretsiz oyunlarına bir göz atalım;

Call of Duty Black Ops Cold War

Alan Wake Remaster

Endling – Extinction is Forever

Yukarıda ki oyunlara göz attığımız zaman en çok dikkat çeken oyun Call of Duty Black Ops Cold War oyunu göze çarpmakta. Call of Duty Black Ops Cold War oyunu Call of Duty Black Ops serileri arasında en çok beğenilen oyun olduğunu hatırlatmak isteriz.