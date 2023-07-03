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PlayStation Plus Temmuz Ücretsiz Oyunları!

Playstation ücretsiz oyun dağıtımında rakiplerinden geri kalmamak için muhteşem bir kampanya ile son hız devam etmekte. Oyunları kütüphanenize 4 Temmuz tarihinden itibaren ekleyebilirsiniz.

Mustafa

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PlayStation Plus Temmuz

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Günümüzün en ünlü oyun devlerinden biri olan Playstation ücretsiz oyun dağıtımında rakiplerinden geri kalmamak için muhteşem bir kampanya ile son hız devam etmekte. Bugünkü yazımızda sizlere Temmuz ayında verilecek ücretsiz oyunlara göz atalım.

Geçtiğimiz aylarda AAA kalite oyunları ücretsiz olarak veren şirket oyuncularını oldukça memnun etmişti. Özellikle son 2 ayda verdiği oyunlara göz attığımız zaman oldukça başarılı bir politika sürdürmekte.

Aşağıda ki oyunları kütüphanenize 4 Temmuz tarihinden itibaren ekleyebilirsiniz.

Şimdi gelelim PlayStation Plus Temmuz ayı ücretsiz oyunlarına bir göz atalım;

Call of Duty Black Ops Cold War
  • Call of Duty Black Ops Cold War
  • Alan Wake Remaster
  • Endling – Extinction is Forever

Yukarıda ki oyunlara göz attığımız zaman en çok dikkat çeken oyun Call of Duty Black Ops Cold War oyunu göze çarpmakta. Call of Duty Black Ops Cold War oyunu Call of Duty Black Ops serileri arasında en çok beğenilen oyun olduğunu hatırlatmak isteriz.

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Mustafa
Mustafa
Teknoloji ve oyun dünyasında olan gelişmeleri takip edip sizlerle paylaşıyorum. Ayrıca reklam sektöründe bulunmaktayım. Unutmadan daima teknolojiyi takip et :)

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