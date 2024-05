Ana Sayfa » Oyun PlayStation Plus’ta Dev İndirim! Abonelik Fiyatları Yüzde 30’a Varan Oranlarda Düştü! Oyun PlayStation Plus’ta Dev İndirim! Abonelik Fiyatları Yüzde 30’a Varan Oranlarda Düştü! Emine Emre 1 Görüntüleme

Sony’nin son dönemdeki indirimlerine bir yenisi daha eklendi; Days of Play kampanyası! Kampanya kapsamında Sony, PlayStation Plus’ta dev indirim yaptı. İndirim kapsamında abonelik fiyatları yüzde 30’a varan oranlarda düştü. Bu indirimle Xbox Game Pass abonelik fiyatlarının bile altına indi. Detaylar içeriğimizde…

Oyun fiyatlarındaki artış, aslında pek çoğumuzun günlük basit eğlencesini bile lüks haline getirdi. Bu kapsamda pek çok oyun sever artık oyun satın almak ve fahiş meblağlar ödemek yerine çeşitli abonelik hizmetlerine dahil olarak pek çok oyunu uygun fiyata deneyimleme şansına erişmeyi tercih ediyor. PlayStation Plus ve Xbox Game Pass de bu abonelik hizmetlerinden bazıları.

Her segment ve kategoriden yüzlerce oyuna erişebilme imkanı sunan abonelik sistemindeki kampanyalar da oyun severler için oldukça önemli. Bu kapsamda PlayStation da dev bir indirim ile kullanıcının karşısına çıkmış durumda. Days of Play kampanyası dahilinde abonelik ücretlerinde yüzde 30’a varan indirim gerçekleşti. İndirim oranı, abonelik hizmetine göre de farklılık göstermekte ve bu kapsamda PS essential aboneliği yüzde 20 indirim, Extra aboneliği yüzde 25 indirim, Deluxe aboneliği ise yüzde 30 indirim gördü.

PlayStation’ın yaptığı bu indirim yalnızca yıllık aboneliklerde ve de yeni aboneler için geçerli. Aylıklar yine indirimsiz fiyattan abonelik hizmeti alabilecek. Bunun yanı sıra Days of Play kampanyası son katılım tarihi 12 Haziran olarak belirtilmiş durumda. Bu tarihten sonra abonelik fiyatları yine eski seviyeye çıkacak. Eper abonelik hizmeti almayı düşünüyorsanız elinizi çabuk tutmanızda fayda var. Peki PS indirimli abonelik fiyatları ne kadar, bakalım…

PS Plus İndirimli Abonelik Fiyatları

PS Plus aboneliği normal koşullarda her zaman Xbox Game Pass’ten pahalı olmuştur. Ancak bu indirimle Game Pass’ten bile daha ucuz sunuluyor. 12 Haziran 2024 tarihine kadar geçerli olacak PS Plus üyelik ücretleri aşağıdaki gibidir:

Abonelik İndirimli fiyatı (12 aylık) Normal fiyatı (12 aylık) PS Plus Essential 1.918 TL (%30) 2.740 TL PS Plus Extra 1.755 TL (%25) 2.340 TL ❌ PS Plus Deluxe 1.120 TL (%20) 1.400 TL

PlayStation Plus Abonelik Hizmetleri Neler Sunmakta?

PS Plus essential, extra ve deluxe abonelik paketleri bulunakta. Paketler kapsamında kullanıcının faydalanabildiği hizmetler ise aşağıdaki gibidir:

PS Plus Essential: Aylık oyunlar, Çevrim içi çok oyunculu oyunlar, Özel indirimler, Bulut depolama alanı, Paylaşımlı oyun, PS Plus koleksiyonu

PS Plus Extra: Aylık oyunlar, Çevrim içi çok oyunculu oyunlar, Özel indirimler, Bulut depolama alanı, Paylaşımlı oyun, PS Plus koleksiyonu, Oyun katalogu, Ubisoft+ Klasikleri

PS Plus Deluxe: Aylık oyunlar, Çevrim içi çok oyunculu oyunlar, Özel indirimler, Bulut depolama alanı, Paylaşımlı oyun, PS Plus koleksiyonu, Oyun kataloğu, Ubisoft+ klasikleri, Klasikler Kataloğu, Oyun deneme sürümleri