PlayStation Store Black Friday İndirimleri 2023 Başladı

Her yıl Kasım ayının son haftasına denk gelen Black Friday indirimleri kapsamında global çapta pek çok farklı sektörde yüz binlerce ürün indirime girmekte. Video oyunları da bu indirimlerden payını alan ürünler arasında yer alıyor. Bu yıl 24 Kasım Cuma gününe denk gelen Black Friday için PlayStation Store indirimlerini erken başlatma kararı aldı. PlayStation Store Black Friday indirimleri 2023 uyarınca fiyatı düşen oyunlardan bir liste içeriğimizde Cepkolik okurları için derlenmiştir.

PlayStation Store Black Friday İndirimleri 2023: İndirimli Oyunlar!

10 gün boyunca devam edeceği belirtilen ve bu konuda siteye bir de geri sayım sayacı konulan PlayStation Store Black Friday 2023 indirimleri doğrultusunda fiyatı düşen oyunlardan bazıları; indirim oranları ve güncel indirimli fiyatları şu şekilde:

EA SPORTS FC™ 24 Standart Sürüm — Yüzde 50 indirim ile 1425 TL’den 712,5 TL’ye düşüyor.

NBA 2K24 Kobe Bryant Edition — Yüzde 60 indirim ile 1300 TL’den 520 TL’ye düşüyor.

Assassin’s Creed® Mirage — Yüzde 20 indirim ile 899 TL’den 719,20 TL’ye düşüyor.

Diablo® 4 – Standard Edition — Yüzde 40 indirim ile 1443 TL’den 865,83 TL’ye düşüyor.

Mortal Kombat™ 1 — Yüzde 30 indirim ile 1399 TL’den 979,30 TL’ye düşüyor.

UFC™ 5 Deluxe Edition Oyun Deneme Sürümü — Yüzde 30 indirim ile 1999 TL’den 1399 TL’ye düşüyor.

Resident Evil 4 — Yüzde 43 indirim ile 1599 TL’den 911 TL’ye düşüyor.

Hogwarts Legacy — Yüzde 40 indirim ile 799 TL’den 479 TL’ye düşüyor.

Street Fighter™ 6 — Yüzde 44 indirim ile 1599 TL’den 895 TL’ye düşüyor.

En güncel oyun indirim haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

It Takes Two — Yüzde 70 indirim ile 400 TL’den 120 TL’ye düşüyor.

FINAL FANTASY XVI — Yüzde 40 indirim ile 1499 TL’den 899 TL’ye düşüyor.

The Witcher 3: Wild Hunt — Yüzde 70 indirim ile 254 TL’den 76 TL’ye düşüyor.

The Crew™ Motorfest Standart Sürüm — Yüzde 40 indirim ile 1249 TL’den 749 TL’ye düşüyor.

God of War Ragnarök Deluxe — Yüzde 43 indirim ile 699 TL’den 398 TL’ye düşüyor.

STAR WARS Jedi: Survivor™ — Yüzde 40 indirim ile 1423 TL’den 854 TL’ye düşüyor.

Assassin’s Creed Valhalla Deluxe — Yüzde 75 indirim ile 762 TL’den 190 TL’ye düşüyor.

Gotham Knights — Yüzde 75 indirim ile 899 TL’den 224 TL’ye düşüyor.

Grand Theft Auto V: Premium Edition — Yüzde 40 indirim ile 319 TL’den 191 TL’ye düşüyor.

Gran Turismo™ 7 — Yüzde 43 indirim ile 599 TL’den 341 TL’ye düşüyor.

Lords of the Fallen — Yüzde 30 indirim ile 1299 TL’den 909 TL’ye düşüyor.

Cyberpunk 2077 Deluxe — Yüzde 40 indirim ile 799 TL’den 479 TL’ye düşüyor.

Lies of P — Yüzde 20 indirim ile 999 TL’den 799 TL’ye düşüyor.

PS Store Black Friday 2023 İndirimleri kapsamındaki bütün indirimli oyunlara ve oyun paketlerine buradan göz atabilirsiniz: