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Oyun severlere müjde; PlayStation Store Halloween indirimleri başladı. Oyun fiyatlarının oyun severleri üzdüğü bu dönemde PS Store’daki bu kampanya yüzleri güldürdü. Kampanya kapsamında yüzde 90’a varan fiyat düşüşleri mevcut. 2 Kasım’a kadar sürecek olan PS Cadılar Bayramı indirimlerinde fiyatı düşen oyunlara bakalım…

PlayStation Store Halloween İndirimleri Başladı!

PlayStaion Store muhteşem bir kampanya düzenledi ve Cadılar Bayramı İndirimi ile oyun severlere büyük bir jest yaptı. Kampanya kapsamında Fallout, Resident Evil, Lies of P gibi sevilen yapımların fiyatlarından büyük oranlarda indirim yapıldı. PS Halloween indiriminin yanı sıra platformdaki Sonbahar Tasarrufları İndirimleri kampanyası da devam ediyor.

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Bilindiği üzere son dönemde oyun severler yüksek fiyatlardan oldukça muzdarip. Böyle bir dönemde PS’nin bu indirim kampanyası oyuncuları oldukça mutlu etti. PlayStation’ın bu kampanyası ile oyun fiyatlarında büyük oranda indirim gördü. Örneğin Darksiders 3 Blades & Whip Edition yaklaşık 2.800 TL’den 419 TL’ye; The Callisto Protocol yaklaşık 2.250 TL’den 562,25 TL’ye düştü. Resident Evil serisinden pek çok oyun yüzde 75’e kadar olan indirimler gördü.

Hangi Oyunlar İndirimde?

PlayStation Store Cadılar Bayramı kampanyası kapsamında fiyatı düşen oyunları aşağıdaki gibi listeleyebiliriz:

PS Store Cadılar Bayramı İndirimleri Oyun Normal Fiyatı (Yaklaşık) İndirimli Fiyatı (Yaklaşık) İndirim Oranı Kingdom Come: Deliverance 1.050 TL 104,90 TL 90% The Callisto Protocol 2.250 TL 562,25 TL 75% Little Nightmares 1-2 (PS4, PS5) 1,75 TL 524,70 TL 70% Ghostwire: Tokyo (PS5) 609 TL 152,25 TL 75% Dead Space Digital Deluxe Edition (PS5) 3,30 TL 1,16 TL 65% Warhammer 40,000: Inquisitor – Martyr – Prophecy 700 TL 69,90 TL 90% The Quarry 2.800 TL 363,87 TL 87% Lies of P 1.950 TL 1.169,40 TL 40% Dying Light 529 TL 79,35 TL 85% Dying Light 2 Stay Human 2.100 TL 839,60 TL 60% Resident Evil 3 1.050 TL 262,25 TL 75% Resident Evil 4 1.400 TL 699,50 TL 50% Resident Evil 5 700 TL 174,75 TL 75% Resident Evil 6 699 TL 174,75 TL 75% Resident Evil 7 Biohazard 699 TL 279,60 TL 60% Metro Exodus Gold Edition 1.400 TL 209,85 TL 85% Fallout 4: Game of the Year Edition 999 TL 249,75 TL 75% Fallout 76 1.199 TL 299,75 TL 75% RoboCop: Rogue City – Alex Murphy Edition 2.499 TL 1.249,50 TL 50% Darksiders 3 Blades & Whip Edition 2.799 TL 419,85 TL 85% Wolfenstein 2: The New Colossus 229 TL 34,35 TL 85% DOOM Eternal Standard Edition 469,99 TL 117,50 TL 75% Dragon’s Dogma 2 Deluxe Edition 3.000 TL 1.739,42 TL 42% Devil May Cry 5 Special Edition 1.400 TL 559,60 TL 60%

PS Cadılar Bayramı İndirimi Ne Zamana Kadar Sürecek?

PS Store’un bu indirim kampanyasından faydalanmak isteyenlerin en merak ettiği konulardan biri de “PS Store Cadılar Bayramı İndirimi ne zaman bitecek”. PS Halloween indirimi 2 Kasım 2024 tarihine kadar devam edecek. Eğer oyun satın almayı düşünüyorsanız bu fırsatı kaçırmayın.