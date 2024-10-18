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PlayStation Store Halloween İndirimleri Başladı!

Emine Emre Emine Emre
18 Ekim 2024
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PlayStation Store Halloween İndirimleri Başladı

Oyun severlere müjde; PlayStation Store Halloween indirimleri başladı. Oyun fiyatlarının oyun severleri üzdüğü bu dönemde PS Store’daki bu kampanya yüzleri güldürdü. Kampanya kapsamında yüzde 90’a varan fiyat düşüşleri mevcut. 2 Kasım’a kadar sürecek olan PS Cadılar Bayramı indirimlerinde fiyatı düşen oyunlara bakalım…

PlayStation Store Halloween İndirimleri Başladı!

PlayStaion Store muhteşem bir kampanya düzenledi ve Cadılar Bayramı İndirimi ile oyun severlere büyük bir jest yaptı. Kampanya kapsamında Fallout, Resident Evil, Lies of P gibi sevilen yapımların fiyatlarından büyük oranlarda indirim yapıldı. PS Halloween indiriminin yanı sıra platformdaki Sonbahar Tasarrufları İndirimleri kampanyası da devam ediyor.

En güncel oyun haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Bilindiği üzere son dönemde oyun severler yüksek fiyatlardan oldukça muzdarip. Böyle bir dönemde PS’nin bu indirim kampanyası oyuncuları oldukça mutlu etti. PlayStation’ın bu kampanyası ile oyun fiyatlarında büyük oranda indirim gördü. Örneğin Darksiders 3 Blades & Whip Edition yaklaşık 2.800 TL’den 419 TL’ye; The Callisto Protocol yaklaşık 2.250 TL’den 562,25 TL’ye düştü. Resident Evil serisinden pek çok oyun yüzde 75’e kadar olan indirimler gördü.

Hangi Oyunlar İndirimde?

PlayStation Store Cadılar Bayramı kampanyası kapsamında fiyatı düşen oyunları aşağıdaki gibi listeleyebiliriz:

PS Store Cadılar Bayramı İndirimleri
OyunNormal Fiyatı (Yaklaşık)İndirimli Fiyatı (Yaklaşık)İndirim Oranı
Kingdom Come: Deliverance1.050 TL104,90 TL90%
The Callisto Protocol2.250 TL562,25 TL75%
Little Nightmares 1-2 (PS4, PS5)1,75 TL524,70 TL70%
Ghostwire: Tokyo (PS5)609 TL152,25 TL75%
Dead Space Digital Deluxe Edition (PS5)3,30 TL1,16 TL65%
Warhammer 40,000: Inquisitor – Martyr – Prophecy700 TL69,90 TL90%
The Quarry2.800 TL363,87 TL87%
Lies of P1.950 TL1.169,40 TL40%
Dying Light529 TL79,35 TL85%
Dying Light 2 Stay Human2.100 TL839,60 TL60%
Resident Evil 31.050 TL262,25 TL75%
Resident Evil 41.400 TL699,50 TL50%
Resident Evil 5700 TL174,75 TL75%
Resident Evil 6699 TL174,75 TL75%
Resident Evil 7 Biohazard699 TL279,60 TL60%
Metro Exodus Gold Edition1.400 TL209,85 TL85%
Fallout 4: Game of the Year Edition999 TL249,75 TL75%
Fallout 761.199 TL299,75 TL75%
RoboCop: Rogue City – Alex Murphy Edition2.499 TL1.249,50 TL50%
Darksiders 3 Blades & Whip Edition2.799 TL419,85 TL85%
Wolfenstein 2: The New Colossus229 TL34,35 TL85%
DOOM Eternal Standard Edition469,99 TL117,50 TL75%
Dragon’s Dogma 2 Deluxe Edition3.000 TL1.739,42 TL42%
Devil May Cry 5 Special Edition1.400 TL559,60 TL60%

PS Cadılar Bayramı İndirimi Ne Zamana Kadar Sürecek?

PS Store’un bu indirim kampanyasından faydalanmak isteyenlerin en merak ettiği konulardan biri de “PS Store Cadılar Bayramı İndirimi ne zaman bitecek”. PS Halloween indirimi 2 Kasım 2024 tarihine kadar devam edecek. Eğer oyun satın almayı düşünüyorsanız bu fırsatı kaçırmayın.

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