PS kullanıcılarının oyun satın almak amacı ile kullandıkları platform PlayStation Store’da dev indirim başladı. Temel Seçimler indirimleri olarak adlandırılan bu kampanya kapsamında yüzde 80’e kadar olan indirimler mevcut. Aralarında pek çok popüler oyunun da yer aldığı bu indirim döneminden faydalanmak için geç kalmayın. İşte PS Store’da fiyatı düşen bazı oyunlar…

PlayStation Store’da Dev İndirim Başladı!

PS Store muhteşem indirimleri kapsamında pek çok oyunda olduğu gibi AAA sınıfı yapımlarda da büyük fiyat düşüşleri söz konusu. 28 Mart tarihine kadar sürecek olan PlayStation Store Temel Seçimler indirimleri kapsamında pek çok popüler oyun indirime giriyor. Örneğin, 1.425 TL fiyatla satılan en sevilen yapımlardan EA SPORTS FC 24 285 TL’ye düşüyor. Bunun yanı sıra yine en beğenilen yapımlardan biri olan Assassin’s Creed Mirage fiyatı da büyük bir indirimle 1.049 TL seviyesinden 629,40 TL’ye düşüyor.

Assassin’s Creed Valhalla 117,50 TL!

PlayStation büyük indirimi kapsamında 2024 yılında piyasaya sürülen Prince of Persia The Last Crown yüzde 40 oranında bir indirimle 551,40 TL’den satışa sunulurken, en çok oynanan hayatta kalma oyunu The Forest ise sadece 150,15 TL gibi bir fiyata düşüyor. PlayStation Store Mart 2024 indirimi kapsamında fiyatı düşen bazı oyunları şu şekilde listeleyebiliriz: