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Geçtiğimiz hafta Tez Elektronik olacağı iddia edilen PlayStation Türkiye Distribütörü Bilkom olarak resmileşti; işte detaylar…

Sony’nin Türkiye’den çekileceğine dair 2023 yılında çıkan haberler, yılın 2nci yarısında ciddiyet kazanmış ve ülkemizde Sony ürünlerini kimin satacağı tartışma konusu olmuştu. 2000’li yıllarda sektörün önemli aktörlerinden biri konumunda bulunan Bilkom adı ön plana çıkmış ve PlayStation Türkiye distribütörü olacağı belirtilmişti. Ancak geçtiğimiz hafta gündeme farklı bir haber gelmiş ve PS distribütörünün Tez Elektronik olacağı iddia edilmişti. Bugün (11 Ocak 2024) yapılan açıklamada, 2024 yılından başlamak üzere PlayStation Türkiye Distribütörünün Bilkom olacağı resmileşti.

PlayStation Türkiye Distribütörü Bilkom Olarak Resmileşti – 11 Ocak 2024

Sony Eurasia, uzun yıllardır ülkemizde Sony’nin PS distribütörü olarak ürünlerin satışını gerçekleştirmekteydi. Türk Lirası’ndaki keskin değer kaybının ardından, dikkat çekici bir karar alan Sony, kurumsal olarak ülkemizden çıkma yönünde adımlar atmaya başladı. 2023 yılında bu yönde karar aldığı duyulan firmanın distribütörlüğünü yerli ortaklarına devretmesi de bu durumun somutlaşması olarak yorumlanabilir. Bilindiği üzere Steam de 2023 yılı Kasım ayı ile birlikte TL ile oyun satışını durdurmuş ve dolara geçmişti.

Koç Grubu’nun oyun sektöründe faaliyet gösteren şirketi Bilkom, PS distribütörlüğünü 2024 yılı itibariyle devraldı. Geride bıraktığımız haftada, PlayStation distribütörünün Tez Elektronik olacağı gündeme gelmişti ancak, bu haberin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

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Bilkom Oyun Sektöründe 40 Yıllık Deneyime Sahip!

Komili Grubu’nun bir şirketi olarak 1984 yılında kurulan Bilkom, milenyum ile birlikte Koç Grubu bünyesine katılmıştı. 2000’li yılların başından itibaren ülkemizin en büyük holdingi konumunda bulunan Koç Grubu’na katılan şirket, o dönemlerde de oyun sektörüne önemli katkılar sunmuştu.

Üstün müşteri hizmetleri ve global oyun sektörü ile olan sağlam ilişkileri ile dikkat çeken Bilkom, Sony’nin ülkemizde kendi ürünlerini satmasıyla bir adım geri çekilmişti. Ancak gelinen noktada, deneyimli firma yeniden devreye girdi. 2024 yılı ile birlikte Bilkom PlayStation distribütörü olarak ürünlerin satışını ve müşteri hizmetlerini gerçekleştirecek.

PS5 ve PS4 almak isteyenler başta olmak üzere; PS kontrolcüleri, donanımları ve oyunlarına yönelik olarak Türk gamerların muhatabı Bilkom olacak. Şirketin bu alanda tecrübeye sahip olması ve iyi bir geçmişinin bulunması oyuncuları memnun etmiş durumda.