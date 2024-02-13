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Geçtiğimiz günlerde Xbox oyunlarının PlayStation 5’te yayınlanması gündeme gelmiş ve bu haber, Xbox kullanıcılarından büyük tepki çekmişti. Bazı Xbox kullanıcıları bunun son derece yanlış bir hamle olduğunu savunmuş, kimisi ise Xbox konsolunu satmaktan bahsetmişti. Görünen o ki şirket Xbox kullanıcılarını pek dinlememiş; Xbox oyunları PS’a geliyor. PlayStation’da yayınlanacak ilk Xbox oyunları ise belli oldu. İşte detaylar…

PlayStation’da Yayınlanacak İlk Xbox Oyunları Belli Oldu

Xbox oyunlarının PS 5’e getirilme haberinin ardından, Xbox oyun konsolu kullanıcıları sosyal medya hesaplarından Xbox CEO’su Phil Spencer’a yazmış ve böyle bir hamleyi istemediklerini söylemişlerdi. Bunun üzerine CEO Spencer, bu görüşleri değerlendireceklerine ilişkin paylaşımda bulunmuştu. Ancak Xbox kullanıcılarının korktukları durum gerçekleşti ve artık bazı Xbox oyunlar PlayStation ve benzeri gibi platformlarda da yayınlanacak.

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Geçtiğimiz günlerde bu haber ortaya çıktığında; Starfield, Halo, Sea of Thieves ve Indiana Jones gibi oyunların PS 5’te yayınlanacağı söyleniyordu. Ancak yeni sızıntılara göre Pentiment ve Hi-Fi Rush’ın PlayStation 5’te yayınlanacağı söyleniyor. Henüz Xbox’tan bu konuda resmi bir açıklama yapılmadı fakat bununla birlikte güvenilir kaynaklardan gelen duyumlar, bu oyunlara işaret ediyor.

Xbox Etkinliğinde Konsolun Yeni Stratejileri Hakkında Açıklamalar Olabilir

İlerleyen günlerde bir Xbox etkinliğinin düzenlenecek ve bu organizasyonda Xbox’ın geleceği ve yeni stratejileri hakkında görüşmeler yapılacak. PlayStation 5’te yayınlanacak olan Xbox oyunları hakkında yeni gelişmelerin de bu etkinlikte Xbox CEO’su Phil Spencer tarafından aktarılması bekleniyor. CEO Spencer’ın açıklamasında PS5’te yayınlanacak oyunlar olarak Bethesda’nın yayınladığı oyunlardan Pentiment ve Hi-Fi Rush yapımlarını deklare etmesi beklenmekte.

Bunların yanı sıra ilk etapta PlayStation 5’te yayınlanacak oyunlar arasında bahsi geçen yapımlardan; Starfield’ın Shattered Space genişlemesi ile PS5’ten farklı platformlarda yayınlanacağı belirtiliyor. Bahse konu genişleme paketi ise henüz açıklanmadı ve 2024 yılı sonuna kadar da çıkması beklenmiyor. Yani Starfield şimdilik Xbox’a özel diyebiliriz. Bununla birlikte Rare tarafından geliştirilen Sea of Thieves’in 2024 yılında Xbox’ın haricinde farklı platformlara dağıtılması beklenmekte. Ancak bu platformlar açıklanmış değil.

Halo PlayStation’da Yayınlanmayacak

Indiana Jones and the Great Circle’ın da bir süre Xbox’a özel kalması, sonra farklı platformlara dağıtılması gündemde. Ancak bu sürenin ne kadar olduğu da şimdilik bilinmiyor. Xbox kullanıcıları için sevindirici bir haber var ki o da Halo gibi köklü Microsoft oyunları PlayStation’da yayınlanmayacak.

Bunlara ek olarak söylemek gerekir ki bu bilgiler kesine yakın olmak kaydıyla kesin ya da resmi açıklama değildir. Resmi olarak bu bilgilerin Xbox etkinliğinde CEO Spencer tarafından açıklanması beklenmektedir.

Pentiment Hakkında

Pentiment, Obsidian Entertainment tarafından geliştirilen ve 15 Kasım 2022 yılında Xbox X ve S Serisi, Xbox One ve Microsoft Windows platformları için Xbox Game Studios tarafından yayınlanmıştır. Tek oyunculu bir macera oyunu olan Pentiment ortaçağda geçen gizemli bir rol yapma oyunudur.

Hi-Fi Rush Hakkında

Hi – Fi Rush Tango Gameworks tarafından geliştirilmiş, Bethesda Softworks tarafından yayınlanmış müzik odaklı, tek oyunculu bir yapımdır. 2023 yılında Xbox X ve S Serisi, Xbox Cloud Gaming ve Microsoft Windows platformları için piyasaya sürülen oyun “The Game En İyi Ses Tasarımı Ödülü’nü” almıştır. Ritm tabanlı bir aksiyon oyunu olan Hi – Fi Rush Steam kullanıcılarından yüzde 95’in üzerinde beğeni alan popüler oyunlardan biridir.