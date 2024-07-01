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PlayStation oyunlarının fiyatları, ülkemizde faaliyetlerini sürdüren oyun dağıtım platformlarındaki fiyatlara göre biraz daha uygun kalıyordu. Ancak sanıyoruz ki artık PlayStation Türkiye de global çaptaki oyun fiyatları ile aynı olacak. Gece saatlerinde kullanıcıların fark ettiği üzere PlayStation’dan oyun fiyatlarına büyük zam geldi. İşte detaylar…

Playstation’dan Oyun Fiyatlarına Büyük Zam Geldi!

Playstation Türkiye’nin gece saatlerinde bazı oyunların fiyatlarını büyük oranda artırdığı görüldü. Yeni gelen bu zam tüm PS kullanıcılarını şaşırttı ve hayal kırıklığına uğrattı. Zira PS Türkiye oyun fiyatları bakımından globalden daha uygun idi. Ancak şimdiki fiyatlara bakılırsa artık PlayStation Türkiye de oyun fiyatlarında globali takip edecek gibi görünüyor.

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Hatırlatmak gerekirse PlayStation Türkiye ofisi kapatıldı ve distribütörlüğü ise Bilkom’a verildi. PlayStation’ın resmi distribütörünün ise oyun fiyatlarının belirlenmesinde bir etkisi bulunmuyor. Hali hazırda PS’den ve Bilkom’dan oyun fiyatları hususunda bir açıklama gelmese de görülen o ki fiyatlara bir güncelleme geldi ve bu güncelleme maalesef ki oyun severlerin aleyhine.

PlayStation yeni oyun fiyatlarına bakıldığında oyunların artık Euro bazında olduğu ve Avrupa fiyatlandırmasına tabi olduğu görülmekte. Oyuncuların en çok tercih ettiği, popüler oyunlar arasında bulunan ve PlayStation büyük zam dalgasından nasibini alan oyunlardan bazıları şu şekildedir:

Assassin’s Creed Shadows: 2.799 TL

Marvel’s Spider – Man 2: 1.999 TL

God of War: Ragnarök: 2.799 TL

Star Wars Outlaws: 2.799 TL

Call of Duty: Black Ops 6: 2.799 TL

Silent Hill 2: 2.499 TL

Black Myth: Wukong: 2.499 TL

PlayStation’da AAA Oyun Fiyatları 2500 TL Bandına Çıktı

Yukarıda listelediğimiz oyunlar PlayStation zamlanan oyunlarından yalnızca birkaçı. Pek çok oyuna zam geldi ve gelmeye de devam ediyor. Genel bir fiyat bildirecek olursak üst segment oyunların yani AAA oyunların fiyatları ortalama 2500 TL bandına çıkmış durumda.

Oyun severler PlayStation Türkiye’nin de oyun fiyatlarında Avrupa’yı takip etmesine oldukça üzülmüş durumda. Ülkemizdeki oyun severler için en uygun fiyatlı oyunları sunan Epic Games ve Xbox Store kalmış durumda. Söz konusu platformlar oyun fiyatları konusunda TL bazında fiyatlandırma yapmakta ve umuyoruz ki bu politikaları devam eder. Eğer Epic Games ve Xbox mağazası da oyun fiyatlarını Euro bazında değerlendirmeye başlarsa ülkemizde oyun oynayanların sayısı oldukça azalabilir.