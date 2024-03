Ana Sayfa » Oyun Playstore’da Krediyle Oyun Satın Alma İmkanı! Oyun Playstore’da Krediyle Oyun Satın Alma İmkanı! Emine Emre 1 Görüntüleme

Türk Telekom’un dijital oyun dağıtım platformu Playstore.com yepyeni bir kampanyayla oyun severlerin karşısına çıkıyor. Fibabanka ile bir iş birliğine giden Playstore.com Alışgidiş Kredisi imkanı sunuyor. Bu kampanya sayesinde beğendiği oyunu satın almak için yeterli nakde sahip olmayan oyun tutkunları, taksitle istedikleri oyunu satın alabilecek. İşte Playstore’da krediyle oyun satın alma kampanyasının detayları…

Playstore’da Krediyle Oyun Satın Alma İmkanı!

Playstore.com ile Fibabanka iş birliği neticesinde sunulan Alış – Gidiş Kredisi kampanyası ile bütçesi, istediği oyunu satın almaya yetmeyen oyun severler, kredi kartı olmadan taksitle oyun satın alabilecekler. Dijital oyun platformu Playstore.com’un söz konusu kredi kampanyası kapsamında 250 TL ve üzeri tutarlarda olan oyunlar satın alınabilecek. Kredi kampanyası 24 aya varan vade imkanları ile oyunculara sunulmakta.

Alışgidiş kredi kampanyası dahilinde kullanıcı “Playstore.com cüzdan kodu” satın alabilecek ve bu kod sayesinde hesabına tanımlanan bonuslarla bakiyeyi istedikleri gibi kullanabilecekler. Bunların yanı sıra, Fibabanka ve Playstore Alış Gidiş Kredi kampanyasından faydalanmak için Türk Telekom ya da Fibabanka müşterisi olmak zorunlu değil.

Dijital oyun platformu Playstore.com hali hazırda mobil ödeme, kredi kartı ile ödeme ve Türk Telekom Evde İnternet faturasına ek olarak taksitli ödeme imkanları sunmakta idi. Şimdi bunlara ek olarak oyun severlere, kredi kartsız ödeme imkanı olan Alışgidiş Kredisi ile de ödeme yöntemi sunmakta. Oyun tutkunları söz konusu kredi ile platformda yer alan binlerce oyun istediğini tercih ederek taksitle, kolay bir şekilde satın alabilecek. Alış gidiş kredisi dahilinde maksimum vade süresi ise 24 ay olarak belirlenmiş durumda.

Playstore.com’dan En Çok Satın Alınan Oyunlar

Playstore.com son zamanlarda yeni kampanyalar ve platforma eklenen oyunlarla yeni kullanıcılar edinmeye ve kullanım sıklığını artırmaya çalışıyor. Bunların yanı sıra dijital oyun platformu 2023 yılına ilişkin en çok satan oyun istatistiklerini açıkladı. Bu kapsamda Playstore.com’dan en çok indirilen oyun Marvel’s Spider-Man Remastered (PC) oldu. Listenin ikinci sırasında popüler oyunlardan God of War (PC), üçüncü sırasında ise Mount & Blade II: Bannerlord yer aldı. En çok satın alınan dördüncü oyun Far Cry 6 olurken listenin beşincisi ise Days Gone oyunu oldu.

En çok kullanılan dijital oyun dağıtım platformları olan Steam ve Epic Games yerine Playstore.com’u tercih eden oyuncular genellikle, oyun fiyatının Türk Telekom faturasına eklenerek taksitle ödeme imkanından dolayı bu platformu seçiyor. Şimdi Alış Gidiş Kredisi imkanı ile Playstore.com’un abone sayısını artırması bekleniyor.