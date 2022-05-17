Poco C40 Görücüye Çıkmaya Hazırlanıyor

Xiaomi’nin alt markası Poco, orta ve bütçe segmentinde adını duyurdu. Şirket, Asya ülkelerinde, özellikle Hindistan’da büyük bir pazar payı elde etti. Çinli teknoloji devi kısa süre önce M4 Pro’yu piyasaya sürdü ve şimdi yeni bir C serisi akıllı telefonun lansmanı ile giriş seviyesi bir telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Söz konusu telefon, yakın zamanda NBTC ve BIS sertifikası alan Poco C40 olarak karşımıza çıkıyor.

Poco C40, 220333QPG model numarası ve “Poco C40” adıyla ulusal Yayın ve Telekomünikasyon Komisyonu (NBTC) Tayland sitesini ziyaret etti. Aynı cihaz BIS Hindistan sitesinde de ortaya çıktı. Liste, akıllı telefonun özelliklerini göstermiyor ancak yakında piyasaya çıkacağını belirtiyor.

FCC sertifikasyon sitesinde aynı model numarasına sahip bir cihazın da tespit edildiğini belirtmekte fayda var. FCC listesi, akıllı telefonun bazı temel özelliklerini ortaya çıkardı. Listeye göre, Poco C40’ın Android 12 tabanlı MIUI 13‘ü çalıştırmasını bekliyoruz.

Ancak, telefonun MIUI yazılım dış görünümünün hafif bir sürümünü taşıması mümkün. Poco C40, WiFi 2.4GHz ve 5.0GHz için destek taşıyacak. Liste ayrıca akıllı telefonun yalnızca 10W şarja sahip olacağını doğruluyor. Telefon 167.18 x 76.87 mm (uzunluk x genişlik) ölçülerinde olacak.