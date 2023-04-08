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Poco C51, Helio G36 ve 5.000 mAh Pil ile Resmiyet Kazandı!

Poco C51, Poco'nun C serisindeki en son bütçe girişi olarak bugün çıkış yaptı. HD+ çözünürlüklü 6,52 inç LCD ekran, Helio G36 yonga seti ve 5.000 mAh pil sunuyor. Bu özellikler orta segment bir akıllı telefon için oldukça iyi özellikler.

İbrahim Özbek

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Poco C51, Poco’nun C serisindeki en son bütçe girişi olarak bugün çıkış yaptı. HD+ çözünürlüklü 6,52 inç LCD ekran, Helio G36 yonga seti ve 5.000 mAh pil sunuyor. Bu özellikler orta segment bir akıllı telefon için oldukça iyi özellikler.

Cihaz, tek bir 4 GB RAM ve 6 4GB depolama yapılandırmasıyla geliyor. Depolama, microSD kart yuvası aracılığıyla genişletilebilir. Yazılım tarafı, Android 13 tarafından karşılanırken, 5.000 mAh pil, birlikte verilen şarj cihazıyla 10 W şarjı destekliyor. Su damlası çentiğine yerleştirilmiş 5 MP’lik bir ön kamera bulunurken, arkada 8 MP’lik bir birincil kamera ve derinlik verileri için bir VGA sensörü bulunur.

Poco C51, Power Black ve Royal Blue renklerinde gelir. Fiyatlandırma 104 $ belirlendi. Poco, son zamanlarda hem ülkemizde hem de Avrupa’da orta segment akıllı telefonlarda iyi bir konu geldi.

poco c51

Poco C51 modelinin ülkemize ne zaman geleceği ve hangi fiyat aralığında olacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Realme Narzo N55, Harika Tasarım İle Geliyor!

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.

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