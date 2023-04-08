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Realme Narzo N55, Harika Tasarım İle Geliyor!

12 Nisan'da piyasaya çıkacak olan Realme Narzo N55, çift arka kamera, yana monte parmak izi tarayıcı ve 33W hızlı şarj ile gelecek.

İbrahim Özbek

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realme nazo

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12 Nisan’da piyasaya çıkacak olan Realme Narzo N55, çift arka kamera, yana monte parmak izi tarayıcı ve 33W hızlı şarj ile gelecek.

Realme ayrıca bize Narzo N55’in arkasını gösterdi ve akıllı telefonun mavi ve siyah renklerde geleceğini doğruladı. Şimdi Realme, Narzo N55’in ön tarafını gösteren kısa bir video paylaştı ve akıllı telefonun delikli bir ekrana sahip olacağını ortaya koydu.

Realme Narzo N55, Apple’ın geçen ay piyasaya sürülen Realme C55’te ilk kez gördüğümüz Dinamik Ada benzeri Mini Kapsülü ile birlikte gelecek.

realme nazo

Realme Narzo N55’in genel tasarımı ve onaylanmış özellikleri, bunun Realme C55’in bir versiyonu olabileceğini gösteriyor. Haberler doğruysa Narzo N55, Helio G88 SoC, 6.72 inç FullHD+ 90Hz LCD, Android 13 tabanlı Realme UI 4.0 ve 5.000 mAh pil ile gelecek.

Arkadaki çift kamera kurulumu 64 MP birincil ve 2 MP derinlik birimlerinden oluşacak, delik içindeki selfie kamerası ise 8 MP sensör kullanacak. Realme Nazro N55 şimdiden en çok beklenen orta segment akıllı telefonların başında yer alıyor.

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.

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