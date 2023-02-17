Poco C55 Modelinin Lansman Tarihi Açıklandı!

Poco, yeni akıllı telefon modeli C55’in lansman ve tanıtım tarihini açıkladı. Akıllı telefon, ilk olarak Hindistan’da satışa çıkacak.

Poco’nun sızıntıları, Poco C55’in akıllı telefonun genişliğini kapsayan bir adaya sahip suni deri bir arka panele sahip olacağını ortaya koyuyor. İki kamera, bir LED flaş ve bir parmak izi okuyucu barındırıyor. Aynı zamanda Poco logosunu da taşıyor.

Poco, Poco C55’in teknik özellik sayfasını ayrıntılı olarak açıklamadı, ancak akıllı telefonun Redmi 12C’nin bir versiyonu olması bekleniyor. Eğer Redmi 12C ile aynı gelecekse, Helio G85 SoC, 6.71 inç HD+ LCD ve 5.000 mAh pil ile gelecek. Akıllı telefon 21 Şubat tarihinde tanıtılacak.

Experience Speed and Swag the way it was meant to be with the #POCOC55.



Dropping on 21st Feb at 12 noon on @flipkart. pic.twitter.com/6AQDOaZxSc — POCO India (@IndiaPOCO) February 17, 2023

Poco C55, arkada bir derinlik birimiyle birleştirilen 50 MP birincil kamera ile 6 GB’a kadar RAM ve 128 GB dahili depolama alanına sahip olacak. Selfie’ler ve görüntülü görüşmeler için ön tarafta 5 MP’lik bir kamera da bulunacak.

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