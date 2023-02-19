Poco F4, Android 13 Güncellemesi Alıyor!

Poco, geçtiğimiz ay Avrupa’da Poco F4 için Android 13 tabanlı MIUI 14 güncellemesini yayınladı.

Güncelleme, donanım yazılımı V14.0.2.0.TLMINXM sürümüne sahip ve her zamanki MIUI 14 özelliklerine ek olarak Reliance Jio’nun 5G ağı için Poco F4’e destek getiriyor ancak Poco, kararlılığı sağlamak için önce beta kullanıcıları için güncellemeyi getiriyor ve herhangi bir hata bulunmazsa bir hafta içinde tam kullanıma başlamayı bekliyor.

Poco F4’ünüzde Android 13 ve MIUI 14’ün tadına bakmak için sabırsızlanıyorsanız beta programına kayıt olabilirsiniz. Ancak, beta sürümlerinin kullanıcı deneyimini engelleyebilecek hatalar içerebileceğini ve en iyi şekilde birincil cihazlarda kaçınılması gerektiğini unutmayın.

Yakın zamanda global anlamda tüm kullanıcılar gelecek olan bu güncelleme, şu an için sadece Hindistan’daki kullanıcılar bu beta sürümden yararlanabilecek.

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