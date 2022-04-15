Poco F4 GT, 26 Nisan’da Satışa Çıkacak

Xiaomi destekli Poco, Poco F4 GT’yi piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirket şimdi Poco F4 GT lansman tarihini açıkladı. Akıllı telefon resmen 26 Nisan’da piyasaya çıkacak. Etkinlik, Poco’nun YouTube kanalının yanı sıra Facebook ve Twitter gibi diğer platformlarda canlı olarak yayınlanacak çevrimiçi bir etkinlik olacak.

Poco F4 GT, son zamanlarda 21121210G model numarasıyla Geekbench veritabanında tespit edildi. Cihazın temelde Redmi K50 Gaming olacağına dair söylentiler yer alıyor. Yani Redmi K50 Gaming telefonunun küresel bir versiyonu olacak.

Akıllı telefonun FHD+ çözünürlüğe ve 120 Hz’e kadar yenileme hızına sahip; 6.67 inç OLED ekranla geleceğini ekleyelim. Arkada 64MP Sony IMX686 sensör, 8MP ultra geniş lens ve 2MP makro sensör ile üçlü kamera sistemine sahip olacak. Ön tarafta, selfie’ler ve görüntülü aramalar için 20 MP Sony IMX596 sensöre sahip olacak.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 işlemciye gelen telefon; 1.78 GHz taban frekansında ve 3.00 GHz tepe frekansında saatlidir. Cihaz 12 GB RAM‘e sahip ve Android 12 işletim sistemi ile görücüye çıkacak.