Poco F4 GT Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Xiaomi, bugün küresel pazarda harika bir oyun kurucuyu tanıttı. Poco F4 GT nihayet satışa çıktı. Akıllı telefon geçen sene görücüye çıkan Poco F3 GT‘nin yerini alıyor. Gelin bu akıllı telefona yakından göz atalım.

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Poco F4 GT

Başlangıç ​​olarak, Poco F4 GT, bu yılın başlarında Çin’de piyasaya sürülen Redmi K50G namı diğer K50 Gaming‘in yeniden markalanmış bir versiyonu. Bununla birlikte, tasarım tanıdık geliyor. Akıllı telefon “X” şeklinde bir temaya sahip ve aynı zamanda kamera adasına da yansıyor. Gerçek bir flaş benzeri tasarıma sahip sensörlerin yanında LED flaş da var.

Ön tarafta, ince çerçeveli delikli bir ekrana sahip. Full HD+ çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip 6.67 inç AMOLED panelden oluşuyor. Cihaz, Gorilla Glass Victus korumasına ve 1 milyardan fazla renkle 10 bit renk derinliğine sahip.

Akıllı telefon, 4nm Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 işlemciyle geliyor. Geekbench’te 1235 tek çekirdek ve 3555 çok çekirdek testi puanı aldı. Cihazda 8GB/12GB LPDDR4X RAM ve 128GB/256GB UFS 3.1 dahili depolama alanı yer alıyor.

120W HyperCharge hızlı şarj desteği ile 4.700mAh (2×2350 çift hücreli) pil içeriyor. Bu, cihazın yaklaşık 17 dakika içinde tamamen şarj olacağı anlamına geliyor. Şarj için kutunun içinde L şeklinde bir şarj kablosu var, böylece telefon şarj olurken oyun oynayabilirsiniz.

Oyun amaçlı bir akıllı telefon olduğu için telefonda ayrıca bir soğutma sistemi de var. LiquidCool teknolojisi 3.0. Toplam 4860mm² alana sahip çift buhar odası ile birlikte geliyor. Ayrıca oyuncular için manyetik açılır tetikleyicilere sahip.

Telefon, Wi-FI 6E (2.4Ghz, 5Ghz, 6Ghz), Bluetooth ve 5G bağlantılı çift SIM desteğine sahip. Akıllı telefon kutusundan Android 12 ile çıkıyor ve MIUI 13 desteğiyle geliyor. Ayrıca simetrik dörtlü hoparlörlere sahip ve üçlü mikrofon kurulumuna sahip.

Poco F4 GT, 64MP IMX686 ana sensör, 8MP ultra geniş lens (120 derece FOV) ve 8MP makro birimi ile üçlü kamera sistemi ile birlikte geliyor. Önde, selfie’ler için 20 MP Sony IMX596 sensörü var. Cihaz, Gece Modu, Portre modu ve özel bir Flicker sensörü gibi kamera özellikleriyle birlikte geliyor. Sleath Black, Knight Silver ve Cyber ​​Yellow adlı renklerle gelen Poco F4 GT, 640 dolar fiyat etiektine sahip.