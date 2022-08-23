POCO M5s Yakında Satışa Çıkacak!

Xiaomi, POCO M5 serisinden iki yeni akıllı telefonu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Buna yeni M5 modelinin yanı sıra M5s modeli de dahil. Yeni POCO M5s hakkında bir takım detaylar bugün ortaya çıktı.

POCO M5s akıllı telefon TDRA sertifikasyon web sitesinde ortaya çıktı. Bu, temel olarak cihazın piyasaya çıkmasının çok uzak olmadığını ima ediyor. Özellikle, M5s modeli yakın zamanda başka bir sertifika listesinde ortaya çıktı.

TDRA sertifika listesine baktığımızda cihazın 2207117BPG model numarası ile listelendiğini görebiliyoruz. Ancak ne yazık ki liste, özellikleri veya özellikleri gibi POCO M5s akıllı telefonla ilgili diğer ayrıntıları ortaya çıkarmadı.

Bununla birlikte, NBTC listesi yeni telefonda Tayland’da piyasaya çıkacağını da ima ediyor. M5s’in Redmi Note 10S‘nin yeniden markalanmış bir versiyonu olduğuna inanıldığından, daha önce piyasaya sürülen modele benzer özelliklere sahip olacak.