Bugün sizlere Poco x3 Pro IMEI atılıyor mu? sorusuna yanıt vereceğiz. İlk olarak IMEI nedir onu öğrenelim. Yurt dışından alınmış mobil cihazların Türkiye’de kullanılabilmesi için IMEI numaralarının BTK tarafından kayıt altına alınması işlemine IMEI kaydı denilmektedir. 2007 yılı içerisinde ve sonrasında posta ile gelen cihazların IMEI kayıt işlemleri yapılamamaktadır.

Poco X3 Pro IMEI Atılıyor mu?

Mevcut telefonlarda RSA Yani Donanımsal kilitleme yöntemi ile şifrelenmektedir. Artık IMEI Değiştirme işlemi bu nedenle yapılamıyor. Örnek verilecek olursa POCO X3 Pro Snapdragon 855 işlemciye sahip bir cihazda kullanılmakta olan işlemci RSA Donanımsal şifreleme ile korunuyor bu nedenle IMEI atılması imkansız oluyor. İş Xiaomi firmasından çıkıp yazılımsal kilitleme sistemini bırakıp Donanımsal kilitleme sistemine yöneldiğinden dolayı şuan donanımsal güvenliği aşıp RSA şifreleme yöntemine ulaşılamadığı için IMEI atmak mümkün değil.

Pasaport Kaydı Gereken Cihazlar

Apple, Oppo, Vivo, Huawei,Motorola, Sony, Samsung (Qualcomm işlemcili telefonlar), Xiaomi yeni nesil telefonlar (Redmi K40 Pro, Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro, Mi 11, Mi 11 Ultra, Poco X3 Pro) Xiaomi artık donanımsal kilitlere yöneldiğinden dolayı imei atılamıyor.

Bazı satıcılar 8 ay kullanım süresi olduğunu zaten bu süre içerisinde IMEI atılma özelliğinin açılacağını söyleseler de bu mümkün değildir.

Yeni Çıkıp Henüz IMEI Kayıt Yöntemi Olmayan Cihazlar

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