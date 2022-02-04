POCO X4 5G, Yakında Satışa Çıkacak!

2201116PG model numarasına sahip POCO X4 5G, Ocak ayında sertifika platformunda ortaya çıkmıştı. Şimdi aynı cihaz Tayland Ulusal Yayın ve Telekomünikasyon Komisyonu (NBTC) tarafından onay aldı. Bu sertifikalar, POCO X4 5G‘nin bu ay piyasaya çıkabileceğini gösteriyor.

POCO X4 5G, 6.67 inç S-AMOLED FHD+ 120Hz ekrana sahip olacak. Cihazda 16 megapiksel selfie kamerası ve 108 megapiksel (ana) + 8 megapiksel (ultra geniş) + 2 megapiksel (makro) üçlü kamera ünitesi yer alacak. Telefon, MIUI 13 ve Android 11 işletim sistemiyle gelecek.

Snapdragon 695 işlemciyle desteklenen POCO X4 5G; 8 GB’a kadar LPDDR4x RAM ve 256 GB’a kadar depolama alanına sahip olacak. 67W hızlı şarj desteği taşıyan 5.000mAh pil ile gelecek.

POCO X4 5G’nin görünümü Redmi Note 11’e benzeyecek

Cihaz, çift hoparlör, yanda parmak izi tarayıcı ve microSD kart yuvası gibi başka özellikler de sunacak. POCO henüz bu yıl ilk akıllı telefonunu piyasaya sürmedi. Muhtemelen POCO X4 5G, Xiaomi’nin çok sevilen markası tarafından bu yıl satışa çıkacak ilk telefon olacak.

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