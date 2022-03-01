POCO X4 Pro 5G Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Xiaomi’nin alt markası POCO planlandığı gibi, uluslararası pazarlar için POCO X4 Pro 5G ve POCO M4 Pro‘yu resmi olarak piyasaya sürdü. Bu iki akıllı telefon, geçen yılki POCO X3 Pro ve POCO M3 Pro 5G‘nin yerini aldı. Bu yazımızda POCO X4 Pro‘yu ele alıyoruz.

POCO X4 Pro 5G

POCO X4 Pro 5G, daha önce satışa çıkan Redmi Note 11 Pro 5G‘nin yeniden tasarlanmış modeli aslında. Yeni bir arka panel dışında tamamen aynı özelliklere sahip.

Akıllı telefon, 2400 x 1080 piksel (FHD+); 395 PPI ve 120Hz yenileme hızına sahip 6.67 inç delikli AMOLED ekrana sahip. DCI-P3 renk gamı ​​destekli ekran 4.500.000:1 kontrast oranına sahiptir ve 1.200 nit’lik yüksek parlaklık seviyesine ulaşıyor.

Cihaz, POCO X3 Pro’da bulunan Qualcomm Snapdragon 860’tan biraz düşük Qualcomm Snapdragon 695 işlemciyle geliyor. Yeni telefon ayrıca UFS 3.1 yerine daha yavaş UFS 2.2 depolama ile geliyor; ancak RAM LPDDR4x olarak kalıyor.

Fotoğraf ve video çekimi için telefon; arkada 108MP ana sensör; 8MP ultra geniş açı ve 2MP makro kameradan oluşan üçlü kamera sistemi kullanıyor. Ön tarafta ise selfie’ler ve görüntülü aramalar için 16 MP’lik bir kamera yer alıyor.

Akıllı telefondaki bağlantı seçenekleri arasında çift SIM, 5G; çift bantlı WiFi, Bluetooth 5.1, NFC (pazara bağlı), GNSS ve USB Type-C yer alıyor. Diğer özellikler arasında çift stereo hoparlör, 3,5 mm kulaklık jakı; yüksek çözünürlüklü ses sertifikası, su sıçramasına karşı dayanıklılık için IP53 derecesi; sıvı soğutma teknolojisi, hibrit MicroSD kart yuvası, z ekseni doğrusal titreşim motoru; IR blaster ve yana monte edilmiş parmak izi sensörü de var.

Cihaz, Android 11 tabanlı MIUI 13’ü çalıştırıyor. Ayrıca, 67W hızlı şarj desteğine sahip 5.000mAh pil ile geliyor. Fiyatı 269 eurodan başlıyor.