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Poco X5, Geekbench’te göründü

Ahmet Ekinler

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Poco X5, Geekbench'te göründü
Xiaomi Redmi Note 12

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Resmi Poco X5 tanıtımını beklerken, telefona ait bazı özellikleri Geekbench’te gördük. Bunlar yonga seti, RAM ve Android sürümünü içeriyor. Poco X5, Xiaomi 22111317PG seri numarasını taşıyor ve tek çekirdekli testte 693, çok çekirdekli testte ise 2.113 puan aldı. Cihaz Snapdragon 695 yonga seti ve 8 GB RAM ile birlikte geliyor. Yazılım tarafı, muhtemelen Android 12 üzerine kurulu MIUI 13 arayüzü ile gelecek.

Daha önceki paylaşılan söylentilere göre Poco X5, Snapdragon 4 Gen 1 yerine eski Snapdragon 695 yonga seti ile yeniden yapılandırılmış bir Redmi Note 12 olacak. Ayrıca Poco X5 Pro modelinin de normal X5 ile birlikte piyasaya sürülmesini bekliyoruz. Pro versiyonunun, donanım tarafında Snapdragon 778G yonga seti ile Redmi Note 12 Pro Speed‘in birkaç özelliği değiştirilmiş hali olduğu söyleniyor.

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Ahmet Ekinler
Ahmet Ekinlerhttps://ahmetekinler.com/
Uzmanlık alanı dijital medya ve pazarlama. Teknolojiye merakı ve aşırı ilgilisi onu teknoloji bloğunda makale yazma ve inceleme konularında uzman yapıyor. Her ne kadar Apple hayranı olsa da başarılı teknolojik ürünleri takdir eder.
KaynakGsmarena

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