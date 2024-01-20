Pokemon Benzeri Oyun Palworld İlk 24 Saatte 2 Milyon Adet Satışa Ulaştı

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Pocketpair tarafından geliştirilen çok oyunculu açık dünya, rol yapma nişancı oyunu Palworld büyük bir başarıya imza attı. Palworld ilk 24 saatte 2 milyon adet sattı.

2024 yılının merakla beklenen yapımlarından biri konumunda bulunan Palworld, oyun sektörüne tabiri caizse “fırtına gibi” bir giriş yaptı. Oyun, piyasaya sürülür sürülmez, ilk 8 saat içerisinde 1 milyon adet satış rakamının üzerine çıkarak önemli bir başarıya imza attı. Pocket Pair tarafından geliştirilen ve yayımlanan oyunun başarısı ilerleyen saatlerde de katlanarak arttı. Palworld ilk 24 saatte 2 milyon adet satış rakamına ulaşarak, en hızlı satan oyunlar listesine giriş yaptı. Cepkolik okurları ile birlikte detaylara göz atalım…

Palworld İlk 24 Saatte 2 Milyon Adet Satışa Ulaştı

“Savaşın, çiftçilik yapın, inşa edin ve çalışın” olarak özetlenebilecek; çok oyunculu açık dünya, rol yapma nişancı oyunu Palworld, 2024 yılı ile birlikte hayatımıza giriş yapan oyunlardan biri oldu. Yeni yılın en iyi yapımlarından biri olan oyun, yeni nesle hitap ettiği kadar; 2000’lerin başında çocuk olanlara da hitap ediyor. Zira Palworld, Pokemon ile pek çok benzerlik barındırıyor. Bu durum, neredeyse 7 yaşından 40 yaşına kadar olan geniş bir kitleye hitap etmesini sağlıyor.

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Palworld resmi Steam sayfasında oyun için şu ifadeler kullanılıyor: “Bu tamamen yeni çok oyunculu, açık dünyada hayatta kalma ve zanaat oyununda “Dostlar” adı verilen gizemli yaratıklarla birlikte savaşın, çiftçilik yapın, inşa edin ve çalışın!”

Palworld’ün resmi Twitter (X) hesabı ve yaptığı paylaşıma da buradan göz atabilirsiniz:

Palworld has sold over 2 million copies in 24 hours since release!

Thank you to everyone for playing!#Pocketpair #Palworld pic.twitter.com/gosLEqUjnq — Palworld (@Palworld_EN) January 20, 2024

Oyunun Fiyatı Fiyatı Ne Kadar?

Steam üzerinden güncel olarak 15 dolara satışa sunulan oyunun piyasaya sürülmesi ile birlikte yüzde 10’luk indirim de uygulanmış durumda. Oyun, hali hazırda 13,5 dolardan satılmakta.

Palworld Pokemon Benzerliği İle Dikkat Çekiyor

Pocket Pair tarafından geliştirilen ve yayımlanan çok oyunculu açık dünya, rol yapma nişancı oyunu Palworld; Xbox One, Xbox X ve S Serisi ile Microsoft Windows (PC) için yayımlandı. Piyasaya çıkmasının üzerinden 24 saat geçmeden oyunun satış rakamı 2 milyon adedi aştı. 19 Ocak 2024 itibariyle çıkış yapan oyunun yalnızca Steam üzerinden inceleme sayısı dahi 15 bine yaklaştı. Oyun, bu incelemelerde “çok olumlu” görüş ortalaması yakalamayı da başardı.

Palworld hakkında gamerların sosyal medyada yaptığı yorumlardan bir kaçına göz atmak gerekirse:

“Rekabetçi oyunlar dışında online sevmeyen biri olarak tam benlik oyun bu tarz oyunları online olduğu için hep geride kalma hissinden oynamıyordum, bu oyunu deneyeceğim mutlaka.”

“Çakma Pokemon oyunu. Ama Pokemon oyunlarının başaramadığı her şeyi başarmışlar doğrusu… Nintendo olsam oturup düşünürdüm, Game Freak’in yapamadığını çakma bir Pokemon klonu nasıl yapıyor diye…”

“Yeni Lethal Company oyunu olarak 2024’e de bu damga vuracak belli ki. Lethal Company gibi büyük firmalara meydan okuyacak. Şimdiden 30 milyon dolardan fazla gelir elde etti bile şirket, çok büyük rakam.”