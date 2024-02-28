Ana Sayfa » Oyun Pokemon Hayranlarına Müjde: Pokemon’un Yeni Oyunu Geliyor! Oyun Pokemon Hayranlarına Müjde: Pokemon’un Yeni Oyunu Geliyor! Emine Emre 0 Görüntüleme

Game Freak ve Creatures tarafından geliştirilen Pokemon serisi video oyunu Nintendo tarafından yayınlanmaktadır. Nintendo bu ikonik ve popüler oyunu gündemde tutmaya devam edecek gibi görünüyor. Yayınlanan fragmana göre Pokemon hayranlarına sevindirici bir haber var: Pokemon’un yeni oyunu geliyor. Pokemon Legends: Z – A adıyla çıkacak olan oyun hakkında detaylar içeriğimizde…

Pokemon Hayranları için Yeni Oyunu Geliyor: Pokemon Legends: Z – A Fragmanı Yayınlandı

Nintendo, Pokemon oyun serisine bir yenisini daha ekliyor. Pokemon Legends: Z – A olarak adlandırılan oyunun 2025 yılında piyasaya çıkması beklenmekte. Pokemon serisinin son oyunu 2022 yılında yayınlanan Pokemon Scarlet and Violet olmuştu. Bu oyundan sonra serinin başka bir oyunu yayınlanmadı. Ancak görülen o ki Nintendo Pokemon serisini devam ettirmeye kararlı.

En güncel oyun haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Pokemon Legends: Z-A adıyla oyuncuyla buluşacak olan bu yeni oyun Kalos bölgesinde yer alan Lumiose City’de geçmektedir. Fragmanda görüldüğü üzere pek çok farklı öğe oyuna eklenmiş durumda. Bununla birlikte anlaşılan o ki; oyun, hem Pokemonların hem de insanların barınması için bölgenin kentsel dönüşüm geçirdiği bir periyotta geçecek.

Yayınlanan bu kısa fragmanda yer alan ayrıntılardan anlaşılacağı üzere, Pokemon’un bu yeni oyunu 2025 yılında yalnızca Nintendo Switch platformunda piyasaya sürülecek. Bahse konu oyun diğer Pokemon oyunları gibi Game Freak tarafından geliştirilip Nintendo tarafından yayınlanacak.

Pokemon Legends: Z-A tanıtım fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz:

2025 yılında yayınlanacak olan Pokemon’un yeni oyunun duyuru fragmanı en beğenilen Pokemon oyunlarından olan Pokemon Legends: Arceus’tan bir yıl kadar sonra yayınlandı. Pokemon Legends: Arceus oyunu da Nintendo Switch için piyasaya sürülmüş ve Sinnoh’un bir bölgesinde geçmekteydi. Bir açık dünya oyunu olan tarzı ile de Pokemon severleri cezb eden bir yapım idi.

Pokemon Legends: Z-A oynanış tarzı nasıl olacak henüz bilinmiyor ancak 2025 yılının Nintendo için oldukça önemli bir sene olduğu bilinmekte. 2025 yılında piyasaya sürülmesi planlanan Nintendo Switch 2 de oldukça heyecanlı bir şekilde bekleniyor. Nintendo Switch 2 piyasaya sürülmeden evvel yeni Pokemon oyunu ile bir tepe yapmak isteyen Nintendo, serinin Pokemon Scarlet ve Violet oyunları ile büyük bir başarı sağlamıştı. Şirket, şimdi yeni oyun ile de böyle bir yükseliş beklemekte.

Pokemon Oyun Serisi Hakkında

26 Şubat 1996 tarihinde Pokémon Red and Blue oyunu ile çıkış yapan Pokemon serisi oldukça beğenildi ve uzun yıllar boyu devam etti ve hatta hala devam ediyor. Serinin son oyunu 18 Kasım 2022’de yayınlanan Pokémon Scarlet ve Violet olmuştu. Ancak yukarıda da bahsettiğimiz gibi seriye yeni bir oyun daha geliyor; Pokemon Legends: Z-A. Game Freak ve Creatures tarafından geliştirilen Pokemon serisi Nintendo tarafından yayınlanmaktadır. Pokemon oyun serisi Mario ve Tetrisin ardından en çok satan üçüncü seridir.